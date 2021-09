Free Guy – Eroe per gioco dal 29 settembre su Disney+

Free Guy – action comedy targata Disney\ 20th Century Fox – sarà disponibile, senza alcun costo aggiuntivo, dal 29 settembre su Disney+, nelle sezione Star. Nel cast, Ryan Reynolds e Taika Waititi

Con l’arrivo della stagione cinematografica autunnale la Disney cambia strategia di rilascio delle proprie pellicole, abbandonando il sistema “ibrido” che prevedeva l’uscita in sala e sulla piattaforma Disney+ – con accesso VIP – in contemporanea.

La prima pellicola ad inaugurare questa tendenza è stata l’action comedy coprodotta da 20th Century Fox Free Guy – Eroe per gioco la quale – dopo un sorprendente successo al botteghino – sarà rilasciata in streaming dal 29 settembre, nella sezione Star.

Free Guy – Eroe per gioco: trama e trailer

Il film – uscito in sala l’11 agosto – ruota intorno alla vicenda di un mite impiegato di banca la cui intera esistenza sarà stravolta da una presa di consapevolezza e da un piccolo atto di coraggio, come si evince dalla sinossi ufficiale:

Free Guy racconta la storia di un impiegato di banca che un giorno prova a ribellarsi a un sistema che lo vuole sottomesso e vittima della violenza quotidiana. Decide di non restare a guardare, mentre alcuni rapinatori derubano in tutta tranquillità la banca, come loro solito. Questa volta, però, Guy decide di ribellarsi e provare ad affrontare i due malviventi. È così che, grazie a un paio di occhiali molto speciali, scopre di essere un personaggio all’interno di un videogame open world dal nome Free City, nel quale lui è il “tipo buono” in lotta con i cattivi in un mondo violento. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, intenzionati a chiudere baracca e a spegnere definitivamente il videogame.

Nel cast troviamo Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer (protagonista anche dell’ultima pellicola di Ridley Scott – The last duel – , in uscita il 14 ottobre) e Joe Keery. La regia è invece affidata a Shawn Levy, noto soprattutto per la trilogia de Una notte al museo.

La visione di Free Guy – Eroe per gioco non prevede alcun costo aggiuntivo oltre all’abbonamento a Disney+. Non ci resta dunque che goderci la pellicola comodamente dal nostro divano di casa.

