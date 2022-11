Fortuna granda: il film documentario di Alberto Gottardo e Francesca Sironi

Il film documentario Fortuna granda di Alberto Gottardo e Francesca Sironi, nelle sale italiane in tour dal 24 novembre

Dopo il successo ottenuto al Biografilm Festival International Celebration of Lives 2022, e la conquista de Premio Solinas per il Miglior Documentario per il Cinema 2020; arriva nelle sale italiane, il prossimo 24 novembre, il film documentario Fortuna granda di Francesca Sironi e Alberto Gottardo.

Distribuito da Trent Film; il progetto ha visto muovere i primi passi nel lontano 2017, come reportage giornalistico di inchiesta sugli adolescenti della provincia di Ferrara. La descrizione ambigua di un paesaggio chiuso e circondato dall’acqua.

Fortuna granda: la ricerca del proprio spazio in un futuro già scritto

Ambientato a Goro, in fondo al Delta del Po; Fortuna granda è un film documentario di inchiesta, mosso dal bisogno di dare spazio alla voce dei giovani ragazzi del posto.

In un mondo apparentemente chiuso e circondato dall’acqua, quattro ragazzi di sedici anni (Alessandro, Gioele, Matteo e Samuel) iscritti a un istituto professionale (aperto per combattere la dispersione scolastica), si preparano a fare il mestiere dei loro genitori. In bilico tra scuola e lavoro, si muovono cercando il proprio spazio dentro un futuro che sembra già scritto.

Un film che guarda alla comunità degli adulti attraverso gli occhi ingenui dei giovani adolescenti. Difatti, come dichiarato dagli stessi registi A.Gottardo e F.Sironi:

quando siamo arrivati a Goro e abbiamo intravisto i confini di una comunità unica, chiusa sia geograficamente, che economicamente. Abbiamo iniziato le riprese con il solo desiderio di ascoltarli. Non ci interessava analizzare i ragazzi, studiarli. È piuttosto nell’adesione alla voce dei protagonisti, al loro punto di vista, che abbiamo voluto dare forma al film. Il Delta che abbiamo visto insieme a loro non è paesaggio: è abitudine, muro o gioco. Per questo non abbiamo cercato di estetizzare il contesto naturale. O la scuola, che è complessa, anti-retorica, non ha posizioni facili.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.