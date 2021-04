The Flash: Michael Keaton sarà nuovamente Batman!

Finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Michael Keaton vestirà ancora una volta i panni di Batman in The Flash, film con Ezra Miller

Un nuovo multiverso sta per vedere la luce: si tratta di The Flash, progetto diretto da Andrés Muschietti con protagonista Ezra Miller. Il padre dei due recenti capitoli di It, il pagliaccio assassino, ha in mente qualcosa di davvero curioso per riportare sulla scena i personaggi dei fumetti che ci stanno tanto a cuore. Il regista argentino ha infatti dichiarato a riguardo:

Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d’azione spettacolari ma avrà un grande cuore.

Accanto a Ezra Miller nei panni di Barry Allen/Flash e Ben Affleck, nuovamente interprete del milionario Bruce Wayne (dopo Batman V Superman e Justice League), c’è un altro ritorno tanto atteso dai fan.

Michael Keaton sarà Batman in The Flash

Avete capito bene: Michael Keaton vestirà nuovamente i panni di Batman in The Flash. La conferma arriva a The Wrap dall’agenzia dell’attore, la ICM Partners, e non potrebbe renderci più felici. Sono passati ben ventinove anni da quando Keaton ha vestito i panni dell’uomo pipistrello in Batman – Il ritorno (1992), sequel diretto da Tim Burton. Chissà che effetto farà vederlo di nuovo all’opera!

Inizialmente il suo ritorno non era stato confermato per via della pandemia di Covid-19 attualmente in corso. L’attore è infatti piuttosto preoccupato per la situazione sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo, come si evince dalle sue dichiarazioni:

Sono preoccupato per la situazione del COVID nel Regno Unito più di tutto il resto. Quello determinerà ogni cosa ed è per questo motivo che vivo distante dalla città e mi tengo a distanza da tutti, la questione del COVID mi preoccupa realmente. Si tratta del primo elemento che considero per i i progetti che mi vengono proposti. Rifletto sulla situazione e penso: ‘Mi ucciderà, letteralmente?’. E se non è una questione da tenere in considerazione allora ne parleremo.

Per fortuna, pare che Michael Keaton si sia rasserenato, così da tornare a dare il volto a un personaggio tanto amato. In The Flash ci saranno dunque due Batman – a proposito della particolarità del progetto. Le due differenti versioni di Bruce Wayne interagiranno con Flash in maniera diversa durante il suo viaggio nel passato. Si preannuncia un esperimento molto curioso per The Flash.

Le riprese del film, la cui sceneggiatura è a cura di Christina Hodson (Birds of Prey), sono già cominciate a Londra. Rimaniamo in attesa di altre indiscrezioni sul progetto: per essere sempre aggiornati vi consigliamo di seguire questa pagina, con tutte le news dedicate a cinema e serie TV!