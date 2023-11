Five Nights At Freddy’s: scene inquietanti sono successe sul set

Scene inquietanti sul set di Five Nights At Freddy’s si sono verificate realmente, incutendo timore nella produzione che stava lavorando al film, la paura era reale

Il film basato sulla famosa saga videoludica creata dal programmatore Scott Cawthon riprende la storia originale dove un giovane di nome Mike Schimdt accetta un lavoro da guardiano notturno in una pizzeria abbandonata. In questa pizzeria si ritrova a dover sopravvivere a un gruppo di animatronics. La regista del film, Emma Tammi, ha raccontato dell’inquietante esperienza che la troupe ha vissuto sul set con gli animatronics. La storia in questione riguarda proprio loro, che sono stati creati fedelmente al design originale grazie al lavoro del Jim Henson’s Creature Shop, un’azienda che si occupa di effetti visivi.

Emma Tammi vittima di scene inquietanti sul set di Five Nights At Freddy’s

La regista del film ha rivelato che sul set di Five Nights At Freddy’s ci sono state scene inquietanti. Ci ha raccontato che gli animatronics erano controllati da dei burattinai, e ognuno di loro guidava una certa parte del corpo. Chi controllava la mascella, chi gli occhi, chi le braccia e così via. A volte Emma passava vicino agli animatronics e questi facevano un movimento improvviso, quindi chiedeva a uno dei burattinai “sei stato tu?”. I burattinai rispondevano sorpresi con un “no” e per sdrammatizzare aggiungevano “volevano solo farci sapere che sono vivi”. Secondo le parole della regista, gli animatronics erano imperfetti, ma coglievano i loro movimenti improvvisi per rendere più realistiche le scene, siccome appunto sembravano davvero in vita. Hanno aggiunto che è stato anche divertente lavorare in quel modo. Secondo Emma, i personaggi dovevano risultare spaventosi nei momenti giusti, ma anche apparire amichevoli con la bambina Abby. Per questo hanno scelto la Jim Henson’s Creature Shop.

La regista ha anche ammesso che le piacerebbe tornare a lavorarci se il primo film avrà successo, per realizzare un sequel e addirittura una saga. Le probabilità sono molto alte, infatti il primo film è stato un enorme successo al botteghino, ciò indica che non realizzare almeno un sequel è praticamente impossibile. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi novità a riguardo e restare aggiornati sul cinema e le serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.