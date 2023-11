Five Nights At Freddy’s: Matthew Lillard è onorato di farne parte

La Blumhouse e la Universal hanno davvero fatto centro con il film su Five Nights At Freddy’s e Matthew Lillard è dello stesso avviso, l’attore è onorato di far parte del progetto e del ruolo che gli hanno affidato

Dalle ultime notizie sugli incassi e sulle recensioni di Five Nights At Freddy’s (a tal proposito, qui trovate la nostra), è constatato ormai che la Blumhouse e la Universal abbiano centrato in pieno il bersaglio, portando al cinema tanti appassionati del franchise. Questo marca chiaramente quello che sarà l’inizio di una nuova saga cinematografica che sarà altrettanto redditizia quanto la saga di videogiochi. Una delle persone che più ha espresso il suo entusiasmo di far parte del progetto è Matthew Lillard e il motivo è abbastanza ovvio: infatti è lui ad interpretare il villain principale della saga, William Afton, che è il personaggio attorno al quale gira tutta la storia della Freddy Fazbear’s Pizza.

Five Nights At Freddy’s: Matthew Lillard parla della sua esperienza

L’attore cinquantatreenne è stato intervistato da Hollywood Reporter e ha raccontato della sua esperienza durante l’offerta del ruolo e la sua sorpresa riguardo alla rilevanza del suo personaggio all’interno della saga.

Quando ho ricevuto la chiamata per fare il film, mi hanno detto che dovevo semplicemente sedermi a parlare con la regista Emma Tammy. Se ci capivamo e io volevo fare il film, mi avrebbero offerto il ruolo. Di solito questo succede quando il film è piuttosto brutto, in questo momento della mia carriera ricevere ruoli da premio Oscar è davvero molto difficile, devo lottare per avere quei ruoli. Ci siamo seduti e lei mi ha spiegato il personaggio, è praticamente il Voldemort dell’universo di Five Nights At Freddy’s.

La cosa gliel’hanno confermata anche i suoi figli a casa, due femmine e un maschio, tutte e tre grandi fan e conoscitori del videogioco.

Sono tornato a casa e ne ho parlato con mia moglie mentre nostra figlia era seduta di mezzo. Quando lei ha sentito “Five Nights At Freddy’s” si è girata verso di me e mi ha detto “aspetta un momento, quale personaggio dovrai interpretare?”, allora io quando le ho risposto che avrei interpretato William Afton, lei mi fa “papà, questa è una cosa enorme!”. Dopo è entrato mio figlio e ha confermato la stessa cosa, è pazzesco che loro due concordino sulla stessa cosa!

Il futuro di Matthew Lillard nella saga

Matthew Lillard ha avuto occasione di parlare anche con Scott Cawthon, lo sviluppatore del videogioco, che lo avvisato della sua importanza nel franchise e del fatto che tra qualche anno nessuno riuscirà ad immaginare il personaggio di William Afton/Springtrap senza accostarlo a lui.

Ho un po’ liquidato la cosa come se fosse esagerata, così ho accettato il lavoro a cuor leggero. Quando la notizia si è diffusa, le file per me nelle convention sono triplicate. Arrivavano ragazzi che mi dicevano “non vedo l’ora che tu faccia parte di questo film e di questa serie, lo stiamo aspettando da 8 anni”. Più vedevo la gente triplicare più dentro di me pensavo “okay, questa cosa è più grande di quanto pensassi”. Sono nelle trincee di queste convention, i ragazzi parlano con me tutto il tempo e fanno previsioni: prima 40 milioni, poi 80 milioni nel primo weekend. Per me è stato divertente ed eccitante.

Ad oggi, nonostante la sua uscita in contemporanea sulla piattaforma Peacock, il film di Five Nights At Freddy’s ha raggiunto la soglia di quasi 260 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di appena una ventina. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.