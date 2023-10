Grande attesa per l’anteprima di Five Nights At Freddy’s; il film, nato da un videogioco, sarà proiettato al Lucca Comics & Games

Dopo l’incredibile successo del videogioco, Five Nights At Freddy’s si prepara a sbarcare sul grande schermo, con un film a lui dedicato. Oggi, abbiamo una grande notizia per i fan italiani: il film sarà infatti proiettato in anteprima al Lucca Comics & Games. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’evento | Five Nights At Freddy’s: in anteprima al Lucca Comics & Games

Il film sarà presentato, attraverso una proiezione speciale, al Lucca Comics & Games 2023. I fortunati che parteciperanno all’evento avranno quindi la possibilità di entrare nel vivo della storia horror, assistendo tra i primi al lungometraggio. L’evento si terrà inoltre in compagnia di un ambassador d’eccezione: Favij. Il creator di video dedicati ai videogiochi ha spesso portato sul suo canale YouTube contenuti sullo spaventoso game. Universal Pictures ha già reso disponibili alcuni trailer ufficiali, che hanno incuriosito molto i fan (e non). Ve ne lasciamo uno a disposizione.

Trama e cast

Ma quale sarà la trama della pellicola in uscita? Certamente il film riprenderà il filone narrativo già mostrato del gioco, probabilmente ampliandolo e donando una cornice più dettagliata alla storia che si cela dietro il videogame. Sappiamo infatti che il protagonista sarà Mike, un ragazzo che trova lavoro come guardia giurata al Freddy Fazbear’s Pizza. Tranquillo della sua nuova mansione, si renderà presto conto che passare la notte nella pizzeria non sarà facile come sembra.

Il protagonista della pellicola sarà Josh Hutcherson, già celebre per ruoli importanti, come quello in The Hunger Games. Al suo fianco Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio, Matthew Lillard e Mary Stuart Masterson. Five Nights at Freddy’s è scritto da Scott Cawthon, Seth Cuddeback e Emma Tammi. Quest’ultima è anche la regista. Il film è prodotto dalla Blumhouse Productions, la stessa casa produttrice di pellicole di successo come M3GAN. Il film uscirà in anteprima nazionale il 31 ottobre. Dal 2 novembre sarà poi disponibile al cinema e noi di tuttotek.it non vediamo l’ora!

