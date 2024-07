Finalmente svelata la giuria per Venezia 2024

Pronta la giuria per Venezia 2024. Isabelle Huppert ha finalmente schierato la sua squadra di giurati

L’81° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si avvicina. Essa è in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2024, come di consueto, negli spazi del Lido. Un passo avanti è stato fatto nell’organizzazione, infatti è stata svelata la squadra di giurati che affiancherà Isabelle Huppert nella valutazione dei film che concorreranno quest’anno. Nello specifico le pellicole verranno rivelate il 23 luglio. La giuria sarà composta da ben nove personalità internazionali facenti parte del mondo del cinema. Sarà compito loro assegnare il Leone d’Oro per il miglior film e tutti gli altri premi ufficiali.

Chi sarà parte della giuria per Venezia 2024

I nomi che comporranno la giuria di quest’anno sono:

il regista e sceneggiatore americano James Gray ;

; il regista e sceneggiatore britannico Andrew Haigh ;

; la regista, sceneggiatrice e produttrice polacca Agnieszka Holland ;

; il regista e sceneggiatore brasiliano Kleber Mendonça Filho ;

; il regista, sceneggiatore e produttore mauritano Abderrahmane Sissako ;

; il regista e sceneggiatore italiano Giuseppe Tornatore ;

; la regista e sceneggiatrice tedesca Julia von Heinz ;

; l’attrice cinese Zhang Ziyi.

Quest’anno la scelta è caduta su molti registi. Infatti, l’unica interprete della giuria 2024 scelta da Alberto Barbera e dalla Biennale di Venezia è, Ang Lee, l’attrice de La Tigre e il Dragone. Si tratta comunque di personalità di tutto rispetto nel mondo cinematografico. James Gray di certo non è nuovo nel panorama di Venezia. Ha partecipato pochi anni fa con Ad Astra, lo space drama con Brad Pitt. Ricordiamo il trionfo con il premio speciale della Giuria di Green Border dello scorso anno ad opera di Agnieszka Holland.

Di certo non serve una presentazione per Giuseppe Tornatore: Premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso nel 1990, ha vinto anche il Leone d’argento per la miglior regia e il Premio Pasinetti per la migliore interpretazione maschile a Sergio Castellitto per L’uomo delle stelle; inoltre, ha aperto la 66° edizione con Baarìa e nel 2021 qui ha presentato Ennio, documentario sulla vita di Morricone. La giuria è ultimata dal regista brasiliano autore di Aquarius e Retratos Fantasmas; il mauritano Sissako vincitore del premio FIPRESCI con Aspettando la felicità; la tedesca von Heinz presente in concorso nel 2020 con E domani il mondo intero e infine il regista di Estranei, che è risultato come uno dei film più apprezzati dell’anno.

E voi cosa ne pensate della giuria di Venezia 2024? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.