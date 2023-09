Festival di Venezia 2023: Povere Creature! di Yorgos Lanthimos trionfo di applusi

Nel giorno della presentazione al Festival di Venezia 2023; trionfa in anteprima il film Povere Creature! diretto dal regista Yorgos Lanthimos. Con attrice Emma Stone, un film visionario e fantastico sul senso di libertà e coraggio Yorgos Lanthimos non delude nemmeno questa volta. Il nuovo film Povere Creature! è stato accolto da un trionfo di applausi nella proiezione esclusiva al Festival di Venezia 2023. Un dramma intenso e coinvolgente, con protagonista la straordinaria Emma Stone. Tra grande ovazioni, critiche entusiastiche e attenzione globale; la giovane Stone ha conquistato i riflettori per le vesti della giovane Bella Baxter, una giovane donna visionaria e coraggiosa alla ricerca della propria libertà e del proprio essere. Dopo il successo de La Favorita, valso nel 2018 il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria; il regista greco e la giovane attrice Premio Oscar, tornano al Lido in un lungometraggio imperdibile, in programma nelle sale il 25 gennaio distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Festival di Venezia 2023: la trama e il cast sul nuovo film di Yorgos Lanthimos

Povere Creature! è l’ottava pellicola del regista Yorgos Lanthimos, basata sul libro omonimo (anche illustrato) di Alasdair Gray. Assieme alla sceneggiatura per la mano di Tony McNamara (già noto per la collaborazione ne La favorita e in Crudelia); Bella Baxter (Emma Stone) prende forma sul grande schermo nel ruolo femminile nel mito di Frankenstein.

Ad accompagnarla in questo percorso di trasformazione, sarà l’attore Willem Dafoe, nei panni dello sfigurato e brillante scienziato Godwin Baxter. Riportata in vita grazie ad un trapianto di cervello, dopo aver toccato con mano la morte; la giovane Bella nella sua purezza e ingenuità bambinesca, inizierà a sentire il bisogno di assaporare la libertà e le meraviglie del mondo esterno. Lontana dai pregiudizi del tempo, dopo essere fuggita con il vizioso e libertino avvocato Duncan Wedderburn (interpretato da Mark Ruffalo); Bella sarà pronta a difendere e conoscere il senso di eguaglianza ed emancipazione.

La pellicola Povere Creature! di YorgosLanthimos, è in concorso per il Leone d’Oro alla Mostra del Festival del Cinema di Venezia 2023.

