Festival dei Popoli: il programma della 63a edizione

Disponibile il programma completo della nuova edizione del Festival dei Popoli. Una ricca selezione di titoli e masterclass d’eccellenza; l’atteso evento dedicato al documentario in programma dal 5 al 13 novembre

Il Festival dei Popoli ritorna a regalarci uno strabiliante sguardo sul mondo; con un importante selezione di titoli imperdibili e attesissime masterclass.

Fondata nel lontano 1959 da studiosi appassionati, è ora alla sua 63a edizione. Conosciuta come la più devota manifestazione italiana dedicata al documentario; ha da sempre utilizzo il cinema come mezzo di ricchezza per comprendere appieno le forme di convivenza, le ingiustizie, le lotte di resistenza e per la sopravvivenza. In programma dal 3 fino al 5 novembre anche in streaming su MYmovies ONE. Ecco di seguito i nomi più attesi

Festival dei Popoli: da Herzog ai fratelli Dardenne

Tra i documentari di apertura il 5 novembre, spicca Happy Pills di Arnaud Robert e Paolo Woods, in un viaggio controcorrente per il mondo alla ricerca dei “farmaci della felicità”.

Il 6 novembre fa il suo ingresso un road movie ambientato nel prossimo futuro, Everything Will Change di Marten Persiel. Prodotto da Wim Wenders, i dubbi e le preoccupazioni per l’ambiente e la sopravvivenza stessa del pianeta si alternano in un susseguirsi di immagini distopiche.

Il 7 novembre è il turno di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone, con il documentario indagine Se fate i bravi.

Nel cospicuo programma del Festival dei Popoli; non passa inosservato l’omaggio a uno dei grandi registi del Nuovo cinema tedesco, Werner Herzog, a cui è dedicato il film Werner Herzog – Radical Dreamer, di Thomas von Steinaecker (in programma l’8 novembre).

Altro documentario impegnato in programma il 10 novembre, è E tu come stai? di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori; incentrato sulla mobilitazione degli operai della GKN di Firenze.

Infine, occhiello di tutto l’evento, su MYmovies sarà possibile assistere all’attesissima masterclass di due dei più grandi autori del cinema d’impegno sociale: i fratelli Dardenne. In programma venerdì 11 novembre alle 11:00, un’occasione unica per ascoltare i due maestri in occasione della retrospettiva che il Festival gli dedica quest’anno.

Ricordiamo che il programma online della nuova edizione del Festival dei Popoli è consultabile sul sito ufficiale di MYmovies. Tutti i film in streaming sono inclusi nell’abbonamento unico MYmovies ONE oppure scegliendo la formula di acquisto del singolo accredito. Per tutte le tipologie di accesso, l’ingresso alla sala virtuale è possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori aggiornamenti sul mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.