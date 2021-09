Festival Cinema d’iDEA – Women’s International Film Festival: la nuova edizione

Al via alla quinta edizione de Festival d’iDEA – Women’s International Film Festival. Diretto da Patrizia Fregonese de Filippo, disponibile fino al 3 ottobre sul­la piat­ta­for­ma Ci­ne­cap­su­le

Dopo il successo ottenuto al pre-festival, iniziata la quinta edizione de Festival d’iDEA – Women’s International Film Festival. Diretto da Patrizia Fregonese de Filippo, un punti di incontro verso realtà lontane attraverso nuove culture e visioni.

Rea­liz­za­to in collaborazione con ­l’as­so­cia­zio­ne cul­tu­ra­le La Tri­bù del­l’Ar­te, l’evento si propone come fonte di conoscenza verso il talento femminile, un punto di vista talvolta assente e non considerato con il giusto peso. Per tale motivo, il festival si batte ogni anno per delle reali pari opportunità.

Come afferma la stessa Patrizia Fregonese de Filippo:

vo­glia­mo spe­ri­men­ta­re sem­pre più luo­ghi e cul­tu­re di­ver­se, col­la­bo­ran­do in Eu­ro­pa e nel mon­do, con tan­te don­ne ca­pa­ci, al­lar­gan­do il no­stro pub­bli­co e i no­stri oriz­zon­ti. Il no­stro obiet­ti­vo è da sem­pre quel­lo di dare vi­si­bi­li­tà al ta­len­to del­le don­ne e co­pri­re il gap del loro pun­to di vi­sta nel­la no­stra so­cie­tà

L’evento è disponibile sulla piat­ta­for­ma fran­ce­se Ci­ne­cap­su­le dal 27 set­tem­bre al 3 ot­to­bre 2021. Ecco di seguito alcuni dettagli in più dell’evento.

Festival Cinema d’iDEA – Women’s International Film Festival: cosa aspettarsi

Una delle grandi novità di quest’anno è la col­la­bo­ra­zio­ne con il Fe­sti­val Fic­mon­ter­rey (Messico) diretto dalla magnifica Ja­ne­th Aguir­re, chiamando a raccolta gran­di don­ne ita­lia­ne con lo scopo di rappresentare la si­tua­zio­ne del­le don­ne nel Ci­ne­ma in Italia. Con Domizia De Rosa (Presidente di Women in Film TV & Media Italia); Flavia Barca (Presidente di Acume ed esperta di politiche culturali ed Economia dei Media); Patrizia Rappazzo (Direttrice del Festival Sguardi Altrove) e la giovane Bianca Rondolino (nuova scoperta di Cinema d’iDEA).

Molti dei progetti presentati saranno accompagnati da due workshops: Muse, dee, dei e archetipi: il fuoco sacro dell’attore a cura di Marco Perciavalle; seguito da Ad alta voce, a cura di Chiara Tascione.

Diversi i lungometraggi proiettati dal mondo, come- ma non solo-: Are you glad I’m here di Noor Gharzeddine (Libano); Six Angry Women di Megan Jones (Nuova Zelanda); De­sran­ces di Apol­li­ne Trao­rè (Bur­ki­na Faso); Spring Poem di Na­ta­li­ja Avra­mo­vic (Ser­bia).

In lista anche diversi cortometraggi come: In the Ima­ge of God di Bian­ca Ron­do­li­no (Ita­lia); No Compromises di Hanna Dobbertin (Svizzera); La rivoluzione silenziosa di Giulia Viero (Italia); Single di Anna Sozzani (Italia).

Altro punto curioso, la giuria composta da 50 giovani studenti del­la scuo­la Mar­co Polo di Tom­bo­lo (vegliati dal­l’insegnante Da­nie­la To­nio­lo).

