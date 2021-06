Festa del Cinema di Roma: ospiti Tim Burton e Quentin Tarantino

L‘edizione 2021 della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 14 al 24 ottobre e vedrà protagonisti Tim Burton e Quentin Tarantino

La festa del Cinema di Roma edizione 2021 si volgerà all’Auditorium Parco della Musica nel periodo dal 14 al 24 ottobre e sarà collaterale in tutte le altre sale cinematografiche della città, per dare più risalto possibile al cinema trasmesso in sala. Si tratterà di una grande festa dedicata al cinema dopo un anno e mezzo molto difficile per questo genere artistico, soprattutto per gli amanti delle sale cinematografiche.

Festa del cinema di Roma 2021: Tim Burton e Quentin Tarantino tra gli ospiti

Per quanto riguarda gli ospiti e i personaggi che ne prenderanno parte, niziano ad arrivare le conferme alcune sono davvero di rilievo, come la presenza di Tim Burton e Quentin Tarantino che riceveranno il premio alla carriera. Oltre a questo riconoscimento, saranno anche protagonisti degli Incontri con il pubblico, sebbene nessuno dei due abbia un film in promozione.

La loro presenza è proprio dovuta al loro amore per il cinema italiano e nel caso di Tim Burton in particolare per alcuni grandi artisti che sono stati per lui fonte di ispirazione, come Federico Fellini, Mario Bava, Dario Argento.

Tra gli altri artisti confermati, la scrittrice Zadie Smith, che racconterà la sua carriera attraverso i suoi libri più importanti.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, verranno annunciati durante la conferenza stampa il 6 ottobre e così si sapranno anche ulteriori dettagli su come partecipare agli eventi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.