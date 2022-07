Da non perdere!

FeST – Il Festival delle Serie Tv , il primo grande progetto entertainment culturale firmato DUDE, è nato nel 2018 in modo da poter fotografare lo stato dell’arte della narrativa televisiva contemporanea , legata ai servizi di streaming.

Il tema scelto per quest’anno è Reframing Nature, che accende i riflettori sui significati legati alla parola natura e alle sue declinazioni nel mondo della serialità televisiva.

Per il secondo anno i Serial Awards, saranno votati da una giuria presieduta dalla direttrice artistica, Marina Pierri, e formata da un team di esperti ed esponenti del settore.

A partire da oggi, 1° Luglio aprono le votazioni per i Serial Awards , premi attribuiti alle migliori serie Tv italiane.

FeST – Il Festival delle Serie Tv torna per la sua quarta edizione e per il secondo anno ospiterà i Serial Awards, premi dedicati alle serie Tv italiane

