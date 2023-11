Ferrari: svelato il poster ufficiale della pellicola di Mann

Tramite comunicato stampa, Leone Film Group, RAI Cinema e 01 Distribution hanno divulgato il poster ufficiale di Ferrari. attesissima pellicola di Michael Mann in arrivo il prossimo 14 dicembre nei cinema italiani: scopriamo insieme tutti i dettagli

A un mese dall’ arrivo nelle sale italiane, il 14 dicembre 2023, Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution sono lieti di presentare il poster ufficiale di FERRARI, il nuovo film del quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann. E dopo averne visto il teaser ormai qualche tempo fa, è dunque giunto il tempo di svelare ufficialmente il poster che farà da locandina: lo trovate nel corpo di questo articolo.

Ferrari: vediamo insieme il poster ufficiale!

Ferrari è la storia di una leggenda e di un mito inossidabile, un uomo che ha percorso i tornanti di un’esistenza piena di sfide – anche personali – diventando simbolo inconfondibile del genio e dello stile italiano nel mondo. Dopo anni di lavoro sul progetto, Michael Mann ne ha raccontato l’epopea umana e professionale in un film coinvolgente e spettacolare che ha già emozionato il pubblico del Festival di Venezia.

Il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari; accanto a lui il Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O’Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast anche Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.

Prodotto da STX Entertainment, Ferrari, di cui è stato svelato il poster ufficiale che trovate proprio qua sopra, è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, ma soprattutto se andrete al cinema a vederlo, e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

