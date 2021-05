Feel good è la mini serie originale Netflix ideata da Mae Martin che si appresta ad arrivare con la sua seconda e conclusiva stagione, anche in Italia

Feel good di Mae Martin è una mini serie originale Netflix presente sulla piattaforma dal febbraio 2020 con la sua prima stagione, che sebbene poco conosciuta si è dimostrata davvero interessante oltre che autobiografica.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia rallentato la produzione della seconda stagione, Netflix ha comunque portato a termine la serie, rilasciando il trailer della seconda stagione e anche la data di uscita.

Feel good 2: trailer e data di uscita su Netflix

La seconda stagione di Feel good uscirà il 4 giugno 2021 sulla piattaforma Netflix e sarà quindi disponibile anche in Italia. Si tratta di una stagione conclusiva di 6 episodi che porterà a termine la storia di Mae Martin, aspirante stand-up comedian. La prima stagione si era conclusa con Mae tornata insieme a George, ma con un grosso peso sulla coscienza: ovvero aver fatto nuovamente uso di droga a causa della rottura e delle forti emozioni che stava provando anche sul lavoro.

Siamo quindi curiosi di scoprire cosa succederà in questa seconda stagione, che oltre al ritorno delle due protagoniste, vede sempre Lisa Krodow di Friends, nei panni della madre di Mae. Un ruolo sorprendente, che passa da freddezza emotiva a comicità a empatia e che come ha dichiarato la stessa attrice la diverte molto interpretarlo.

Per chi se la fosse persa, Feel good è assolutamente una serie da recuperare: comica, divertente, emozionante e che pone molti spunti di riflessione sull’esistenza e non lo fa con leggerezza. Inoltre, sebbene si tratti di una serie TV può essere molto apprezzata dagli amanti del stand-up comedy, in cui Mae Martin è molto brava oltre che molto conosciuta in Canada.