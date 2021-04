Favolacce: rivelata la locandina americana

Ufficialmente rivelato il poster americano di Favolacce- Bad Tales, il film rivelazione scritto e diretto dei Fratelli D’Innocenzo

Il film rivelazione Favolacce (Bad Tales) scritto e diretto dai Fratelli D’ Innocenzo possiede un poster ufficiale americano. Grande successo al Festival di Berlino 2020 in qualità di miglior sceneggiatura e Nastro d’Argento come miglior film; prende il via verso la conquista oltreoceano.

Già noti per aver diretto La terra dell’abbastanza, Damiano e Fabio D’Innocenzo con Favolacce hanno riscontrato enorme successo, ottenendo una nomination nella categoria di Miglior Film per la prossima edizione dei David di Donatello.

Prodotto da Pepito Produzioni, Rai Cinema, Vision Distribution, Amka Films Productions e RSIA.

Favolacce | la favolava nera nelle sale americane

Non si lascia spazio all’immaginazione. Un poster suggestivo e ricco di significato. Due giovani ragazzi dall’aria apparentemente innocente osservano di spalle un luogo lontano; eppure scrigno di sofferenza, dubbi e di amoralità sociale. Il senso di disagio e frustrazione come specchio delle nuove generazioni passivamente inondate dalla negatività e lo scorrere del tempo circostante.

Le memorie e le visioni degli spettatori americani pronti ad essere immersi e solcati nel profonda, dalla pesantezza dell’atmosfera cupa e carica di allusioni. Una favola nera dai toni bizzarri, ambientata nella grottesca e solitaria periferia romana.

Inizialmente venduto a The Match Factory è stato successivamente acquisito dalla nota casa di distribuzione nordamericana Strand Releasing. Tuttavia non possiede ancora una data ufficiale di distribuzione per le sale statunitensi.

Attualmente Fabio e Damiano D’Innocenzo sono al lavoro sul lungometraggio America Latina con protagonista sempre l’attore Elio Germano.

