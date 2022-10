Fatih Akin riceve il Kineo e GCHR Movie for humanity award

Il regista tedesco Fatih Akin ha ricevuto il prestigio premio per il suo impegno in difesa dei diritti umani

In occasione della diciassettesima edizione della Festa del cinema di Roma, è stato presentato Rheingold, nuovo film del regista tedesco Fatih Akin. Nell’occasione, il cineasta ha anche ricevuto il prestigioso Kineo e GCHR Movie for humanity award, un riconoscimento per il suo grande impegno in difesa dei diritti umani. Akin è infatti da anni un punto di riferimento in questo campo, un impegno certificato anche dal film il Padre, del 2014, incentrato sul terribile genocidio degli armeni. Ora per il tedesco arriva un altro grande riconoscimento che certifica la genuinità del suo lavoro.

Cos’è il Kineo e GCHR Movie for humanity award vinto da Fatih Akin

Questo premio è diretto dalla presidente dell’Associazione Culturale Kineo, Rosetta Sandrelli. Questa organizzazione è stata fondata nel 2002 grazie al supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e compie, quindi, quest’anno ben 20 anni di attività. Si tratta di uno dei riconoscimenti più importante in campo sociale relativi alla produzione cinematografica, sia italiana che internazionale, al fianco di altri prestigiosi premi come il Green&Blue Award, patrocinato dall’UNESCO, e il Movie for humanity award.

La Kineo inoltre, a partire da quest’anno, ha intrapreso una collaborazione con il Global Campus of Human Rights, creando un progetto finanziato dal MIC. Il Global Campus of Human Rights è al giorno d’oggi il più esteso network che garantisce la formazione post-laurea e i corsi universitari incentrati sui diritti umani e sulla salvaguardia della democrazia. Il suo lavoro ventennale si svolge in circa 100 prestigiose università e ha garantito la formazione di oltre 4.000 studenti e l’erogazione di più di 6.000 corsi di formazione, seminari e workshops.

La collaborazione tra la Kineo e la Festa del Cinema di Roma è invece recentissima, parte proprio da questo anno ed è culminata col premio conferito a Fatih Akin. Per l’Associazione Culturale, i prossimi impegni in calendario all’ITTV film Festival a Los Angeles e poi, nel 2023, a Berlino e a Cannes.

