Fast & Furious: Brie Larson si unisce al cast per il decimo capitolo

Importante novità per il decimo capitolo della saga di Fast & Furious: all’interno del cast ci sarà spazio anche per Brie Larson

Una delle più fortunate e longeve saghe cinematografiche si appresta ad arrivare al decimo capitolo della sua esistenza e per l’occasione si arricchisce di una presenza molto importante. Dal mondo dei supereroi a quello dei motori, Brie Larson farà il suo esordio nella saga di Fast & Furious in occasione del decimo film della serie.

Fast & Furious 10: arriva Brie Larson

Attraverso una comunicazione su Instagram, il grande protagonista della saga Vin Diesel, ha comunicato l’entrata nel cast del decimo film della serie di Brie Larson. L’attrice premio Oscar per Room e protagonista nel ruolo di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, si unisce quindi alla famiglia di Fast & Furious, una saga di cui lei stessa è da sempre grande fan. In un’intervista a Uproxx, l’attrice aveva rivelato il suo amore per il film con Vin Diesel e quest’ultimo non si è fatto scappare l’occasione, accogliendo una presenza importante nel cast di Fast & Furious 10.

Ancora non sono presenti dettagli riguardo il ruolo che Brie Larson sarà chiamata a interpretare. Il film vedrà la luce nel 2023, l’uscita è prevista per maggio ed è attesissima, visto che dovrebbe rappresentare la prima metà dell’ultimo atto della saga. Oltre a Brie Larson, questo decimo capitolo accoglierà anche un’altra star come Jason Momoa, anche lui con un importante presente da supereroe come Aquaman. Insomma, la celebre saga dei motori si avvicina alla sua conclusione e lo fa splendidamente.

Per ciò che riguarda Brie Larson, l’attrice sarà protagonista nel 2023 sia del decimo capitolo di Fast & Furious che del secondo di Captain. Marvel. Sarà quindi un anno davvero speciale per lei, pronta a dare vita a due dei film più attesi del 2023. In attesa dunque di ulteriori notizie sul nuovo ruolo che dovrà interpretare Brie Larson, continuate a rimanere aggiornati sul nostro sito.

