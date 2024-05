Fantastic Four: Natasha Lyonne diventa parte del cast!

Il cast di Fantastic Four si arricchisce con Natasha Lyonne, aggiungendosi al cast già bello succoso con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Il personaggio che interpreterà è avvolto dal mistero

Più il tempo passa e più cresce l’hype per il film di Fantastic Four, che ora ha Natasha Lyonne come nuova entry nel cast del film. L’attrice è conosciuta per aver recitato in Russian Doll e Poker Face. L’attrice entra quindi a far parte del cast, che ha già avuto come aggiunta Ralph Ineson nei panni di Galactus. Così si arricchisce il film basato sulle storie create dai leggendari Stan Lee e Jack Kirby. Al momento non sappiamo ancora quale sarà il suo ruolo nel film e chi sarà il suo personaggio. L’attrice apparirà prossimamente nel film di Taika Waititi, Klara and the Sun, accanto a Amy Adams e Jenna Ortega e anche nel film Netflix His Three Daughters.

Natasha Lyonne in Fantastic 4, il suo primo grande progetto

L’attrice televisiva va così a unirsi a un grande progetto con Pedro Pascal come Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Susan Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn come Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm/La Cosa. Ad occuparsi della sceneggiatura troviamo Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, ma anche Peter Cameron ha lavorato allo script del film. Il regista invece sarà Matt Shakman, che ha già realizzato la serie WandaVision, mentre Kevin Feige sarà produttore esecutivo. Con questo grande cast e questi grandi nomi che lavoreranno al nuovo film dei Fantastici 4, abbiamo delle grandi aspettative e speriamo che riusciranno a realizzare un film degno di nota e che rendi fieri i loro creatori Stan Lee e Jack Kirby.

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate da questo nuovo film? Riusciranno a regalarci finalmente un buon film sui Fantastici 4? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e tanto altro!

