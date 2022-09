I fratelli Russo, stavolta in veste di produttori esecutivi, tornano ad affrontare il tema del multiverso grazie ad Everything, Everywhere, All at Once, dal 6 ottobre al cinema

Al box office americano, la più grande sorpresa del 2022 è stata Everything Everywhere All at Once.

Alla regia il geniale duo dei The Daniels, formato da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Vista la grande attesa per questa pellicola I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection è lieta di annunciare che da oggi sono aperte le prevendite del film nei principali circuiti cinematografici.

La trama

Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente con la quale non riesce più a comunicare, un padre rintronato e un matrimonio arrivato al capolinea.

Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema.

Chiamata a salvare il destino degli universi, Evelyn, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Everything Everywhere All at Once mette in scena una storia universale che attraversa tutte le dimensioni del tempo, dello spazio e dell’essere.

Un film che fonde commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo e un completo nosesense continuo sullo sfondo. Una pellicola che sa essere spettacolare, che riesce ad essere al contempo profonda senza mai essere noiosa.

Il cast

Nel cast troviamo una straordinaria e camaleontica Michelle Yeoh nel ruolo della protagonista, affiancata da Ke Huy Quan, James Hong, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis, nei panni della spietata impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre.

Distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection dal 6 ottobre il film definitivo sul multiverso vi aspetta al cinema.

