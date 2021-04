Every House Is Haunted: su Netflix l’horror di Corin Hardy

Arriverà prossimamente su Netflix Every House Is Haunted, un horror diretto da Corin Hardy da una sceneggiatura di Jason Pagan e Andrew Deutschman

Corin Hardy, regista di The Nun and Gangs of London, dirigerà un horror dal titolo Every House Is Haunted per Netflix, con Jason Pagan e Andrew Deutschman che si occuperanno della sceneggiatura.

Sam Raimi e Zainab Azizi saranno i produttori per la Raimi Productions; mentre Roy Lee rappresenterà la Vertigo Entertainment. Andrew Childs, invece ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo.

Il progetto ha ricevuto una serie di offerte da parte di diversi network e streamer, ma alla fine è stato Netflix ad avere la meglio.

Il colosso dello streaming mondiale non è nuovo alle produzioni di genere horror. Tra i suoi successi seriali degli ultimi anni, è impossibile non citare The Haunting of Hill House e il sequel The Haunting of Bly Manor.

Every House Is Haunted: l’horror del regista Corin Hardy presto su Netflix

Ma cosa ci aspetta? Di cosa parlerà la nuova produzione di Neflix?

L’idea per il film è in parte basata sul racconto di Ian Rogers, The House On Ashley Avenue, una parte di una raccolta chiamata, appunto, Every House Is Haunted.

La trama si concentra su un investigatore di assicurazioni che cerca di sfatare le dicerie secondo le quali la morte di una coppia sarebbe stata causata da una casa infestata, ma le sue stesse credenze e lo scetticismo saranno messi a dura prova dopo l’incontro con un sensitivo e a causa di misteriosi eventi di cui diventa testimone oculare.

Quanti non vedono l’ora di vederlo? Rimanete sintonizzati su Tuttotek per scoprire le prossime novità sul progetto di Corin Hardy.