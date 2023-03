Evelyne tra le nuvole: la commedia con Eleonora Giovanardi e Violante Placido

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova commedia Evelyne tra le nuvole; con protagoniste Eleonora Giovanardi e Violante Placido. L’amore, la modernità, la tradizione e la natura nel film diretto da film di Anna Di Francisca disponibile a partire dal 30 marzo

Tante novità trapelate sulla nuova commedia garbata e scricchiolante diretta da Anna Di Francisca, intitolata Evelyne tra le nuvole. Disponibile nelle sale a partire dal 30 marzo, dotata di un cast internazionale con incluse Eleonora Giovanardi, Violante Placido, Claire Nebout, Gilbert Melky e Antonio Catania.

Definita come una visione di contrasto tra modernità e tradizione; tra nuove tecnologie e stili di vita slow ed ecofriendly; con forti richiami al cinema francese. Ecco di seguito il trailer ufficiale e tutto ciò che c’è da sapere.

Evelyne tra le nuvole: trama e dettagli sulla commedia con protagoniste Eleonora Giovanardi e Violante Placido

Dopo vari documentari e film di nicchia (come La bruttina stagionata) e tanta televisione (Un medico in famiglia a Le ragioni del cuore); la filmmaker milanese Anna Di Francisca, ha deciso di impegnarsi con una nuova esuberante commedia dal sapore green; Evelyne tra le nuvole. Con protagoniste le già citate Eleonora Giovanardi e Violante Placido, assieme ad un super cast internazionale; riesce ad attirare l’attenzione del pubblico e la critica per la sua delicata visione sul tema ecologistico (in modo molto outsider)

Distribuito dalla Orange Film; si sofferma sulla vita di Sofia, con una quotidianità immersa nel verde e tra le montagne in un vecchio casale nell’Appennino Reggiano. In un luogo lontano da tutto e tutti dove non prende internet e dove vorrebbero collocare un ripetitore; Sofia dovrà affrontare i nuovi arrivati, nuovi incontri e le nuove realtà legata all’avvento tecnologico sempre più diffuso.

Tratta da un soggetto di Anna Di Francisca e Javier Munoz; vede la cura della sceneggiatura per mano di Laura Fischetto. Per tutti gli aggiornamenti sulle prossime uscite nel mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!

