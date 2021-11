Eternals supera le aspettative: 161 milioni di dollari nel primo weekend in sala

E ternals, nuovissimo film d’esordio Marvel, che supera le aspettative al box office, totalizzando un incasso di 161 milioni di dollari in tutto il mondo, rispettando la previsione degli analisti per il weekend di apertura di Eternals negli USA

Il nuovissimo film Marvel, Eternals, nel giovedì delle anteprime, ha incassato un totale di oltre 9 milioni di dollari, superando di gran lunga le anteprime di Dune e No Time To Die (che a loro volta avevano rispettivamente totalizzato oltre i 5 e i 6 milioni di dollari).

Eternals si è collocato come in linea con l’anteprima di un altro recente esordio Marvel, ossia: Shang–Chi e la leggenda dei dieci anelli. Entrambi i film, erano ben lontani dal raggiungere il risultato in anteprima di Black Widow, che a luglio aveva raggiunto un incasso di 13,2 milioni di dollari.

Nonostante alcuni divieti che il film ha ricevuto in alcune parti del mondo, Eternals, riesce di gran lunga a superare i 161 milioni di dollari a livello mondiale solo nel primo fine settimana in sala, superando appunto il debutto di Black Widow, che si era fermato a 158 milioni nel primo weekend.

Eternals: Regia, cast, trama e curiosità

Eternals, è un film Marvel, diretto da Chloé Zhao si attesta come il secondo miglior debutto cinematografico dell’era post-pandemica, con un incasso di 161,7 milioni di dollari.

In Italia, il film ha finora incassato 3 milioni di euro e ha ottenuto il record del migliore incasso sul singolo giorno nell’era pandemica, totalizzando 1,2 milioni di euro nella sola giornata di sabato 6 Novembre.

Per l’esordiente film Eternals, è stato anche scelto un cast per niente lasciato al caso, ma un cast d’estrema eccezione, a cominciare dalla famigerata e rinomata Angelina Jolie, interpretante il personaggio di Thena, a seguire arrivano vecchi di stagione per dall’altrettante famosa serie Game of thrones: Kit Harington e Richard Madden, nei rispettivi ruoli di Ikaris e Dane.

E ancora la famosissima Salma Hayek nel ruolo di Ajak. Gemma Chan (Sersi), Ma Dong-Seok (Ghilgamesh), Barry Keoghan (Druig), Kumail Nanjiani (Kingo), Lia McHugh (Sprite), Lauren Ridloff (Makkari), e Brian Tyree Henry (Phastos), e per ultimo come ciliegina sulla torta, Harry Styles (Starfox), pop star, dell’ex gruppo One Direction.

Eternals, fa parte della fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. Ventiseiesimo film del mondo Marvel.

Ambientato a milioni di anni fa, (a.c.) segue la storia degli Eterni, un gruppo di eroi con poteri soprannaturali davvero molto forti.

Ovvero: Ikaris, è l’onnipotente eroe, in grado di sparare raggi laser e distruttivi solo dagli occhi, ed è l‘unico in grado di volare. Ajak, è la saggia spirituale, in grado di auto curarsi e curare gli altri in caso di ferite, nonché anche leader del gruppo. Sersi è l’amante dell’umanità, in grado di trasformare qualsiasi oggetto in acqua, sabbia, o polvere. Thena è l’impetuosa guerriera Athena. Kingo è dotato di poteri cosmici, Sprite è eternamente giovane, ma piena di saggezza, in grado di manifestare illusioni ottiche. Phastos, è l’inventore intelligente, Gilgamesh ha il potere della forza assoluta e Makkari è quella dalla velocità incredibile.

Dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata obbliga gli Eterni ad uscire all’ombra e riunire tutte le loro forze contro il nemico dell’umanità. Essi vengono creati attraverso una serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati i Celestiali. Essi vengono mandati sulla Terra per proteggere l’umanità dalle minacce dei Devianti, creati sempre dai Celestiali, diventati poi loro acerrimi nemici stessi. Tutto ciò porterà ad una battaglia che andrà avanti per anni, per cercare di sancire una delle due razze.

Sicuramente la maggior parte di voi ha già guardato il film, ma per correttezza non possiamo fare spoiler per chi ancora non ha guardato il film, però noi siamo curiosi di sapere qual è il vostro personaggio preferito, fatecelo sapere nei commenti.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.