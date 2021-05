Eternals: il trailer italiano del nuovo film MCU

Arriva l’attesissimo trailer italiano del nuovo film dei Marvel Studios: Eternals, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao

Dopo tanta attesa, è finalmente online il trailer di Eternals, il cinecomic della regista premio Oscar Chloé Zhao con un cast d’eccezione. L’uscita italiana del nuovo prodotto targato Marvel è prevista per il 3 novembre 2021.

Ecco il trailer:

Eternals: le prime immagini dal trailer ufficiale del nuovo film Marvel

Eternals, il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award Chloé Zhao, arriverà il 3 novembre nelle sale italiane. Il film targato Marvel Studios presenta un nuovo team di supereroi: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, The Deviants.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Abbiamo sorvegliato, suggerito. Vi abbiamo aiutato a progredire e vi abbiamo visto compiere meraviglie. Nell’arco degli anni non abbiamo mai interferito, fino ad ora.

Agli ordini della regista Chloé Zhao ci sono Richard Madden nel ruolo di Ikaris, Angelina Jolie come Thena, Kumail Nanjiani che interpreta Kingo, Salma Hayek come Ajak, Kit Harington nei panni di Dane Whitman e Dong-seok Ma che sarà Gilgamesh.

Il confezionamento del trailer è molto curato, e mostra l’eccellente cast alternarsi davanti alla presa, in un film che sembra mescolare la storia, con la classica epicità dei film della Marvel.

E voi, cosa ne pensate del trailer? Di sicuro, dopo tanti mesi di attesa, non potevamo desiderare niente di meglio.