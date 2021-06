Online il trailer ufficiale Il trailer ufficiale italiano di Escape Room 2- Gioco Mortale, sequel del thriller psicologico del 2019.Diretto da Adam Robitel, farà il suo esordio ufficiale nelle sale il prossimo 15 luglio 2021

Sony Pictures Italia ha diffuso nelle ultime ore il trailer ufficiale italiano del thriller psicologico Escape Room 2- Gioco Mortale. Film sequel della prima pellicola del 2019 (uscita acclamatissima dal pubblico e con un grande guadagno al botteghino), sarà diretto ancora una volta dal regista Adam Robitel (già noto in campo horror per aver diretto The Taking of Deborah Logan e Insidious: The Last Key).

Distribuito da Warner Bros Italia, farà il proprio esordio nelle sale italiane il prossimo 15 luglio 2021 (in contemporanea con gli Stati Uniti).

Verso un nuovo livello di follia: trama e dettagli | Escape Room 2- Gioco Mortale: il trailer italiano ufficiale

Rumori, urla e colpi di scena. Un trailer ricco di enigma e molto diretto allo spettatore. Sei persone protagoniste si ritrovano involontariamente bloccati in una stanza chiusa. Senza un apparente motivo livello dopo livello, saranno coinvolti in una corsa all’ultimo respiro contro un gioco dai risvolti mortali. Atteso dal grande pubblico, un nuovo film con nuovo grado di follia e violenza, in grado di tenere alta l’attenzione durante la visione.

Per sopravvivere i sei protagonisti dovranno svelare e capire cosa hanno in comune, fino ad un percorso indietro nel loro passato con una sconcertante verità.

Con protagonisti i noti Taylor Russell, Logan Miller ( già apparso in The Walking Dead), affiancati da Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil), Jay Ellis (prossimamente al cinema con un altro sequel, Top Gun: Maverick), Tyler Labine, Nik Dodani (Atypical) e Yorick van Wageningen.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!