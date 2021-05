L’envol: Pietro Marcello dirige Louis Garrel nel suo prossimo film

L’incredibile successo di Martin Eden alla 76esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha fatto da cassa di risonanza per Pietro Marcello , regista italiano ancora poco conosciuto a livello nazionale. Poco noto ai più, ma già tenuto d’occhio da molta critica europea che lo definisce come una delle voci autoriali più interessanti degli ultimi anni . Il New York Times ha addirittura eletto il suo film con protagonista Luca Marinelli (Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile) come miglior film del 2020 .

Ilaria Atzori

"I like to remember things my own way. How I remembered them... not necessarily the way they happened."