Enea: il teaser ufficiale del film di Pietro Castellitto in concorso a Venezia 2023

Presentato in anteprima al Festival di Venezia 2023; il teaser ufficiale del nuovo film di Pietro Castellitto, Enea. Con presenti nel cast, oltre a Pietro Castellitto, anche Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto

Rilasciati in anteprima il teaser trailer e il poster ufficiale del nuovo film diretto da Pietro Castellitto, intitolato, Enea. Seconda pellicola che vede impegnato il giovane Castellitto dietro la macchina da presa; presentato come titolo in concorso al Festival di Venezia 2023.

Nel film saranno presenti oltre a Pietro Castellitto in qualità di protagonista; anche Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto e Sergio Castellitto. Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, e Luca Guadagnino per Frenesy; sarà distributo per conto di Vision Distribution.

Ecco tutti i dettagli di seguito sul teaser ufficiale presentato in esclusiva.

Enea a Venezia 2023: trama e dettagli sul teaser ufficiale del film di Pietro Castellitto

Dopo il successo ottenuto con la prima pellicola, I predatori, anch’esso premiatissimo e presentato al Venezia 77, nella sezione Orizzonti; Pietro Castellitto torna in concorso con una nuovo progetto, Enea.

In concorso al Festival di Venezia 2023; come si evince dal teaser ufficiale presentato in esclusiva; la pellicola dipinge una storia complessa e tormentata, in modo simbolico e pieno di umanità nascosta da scoprire. La solitudine, l’ordine morale e il sentirsi dissociati dal mondo; rappresentati in pochi semplici minuti, in grado di scaturire tutto il potenziale celato.

Secondo la sinossi ufficiale:

Enea rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. in mezzo alle crepe della quotidianità che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore

