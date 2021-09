Encounter: rilasciato il primo teaser del film di fantascienza con Riz Ahmed

Riz Ahmed alle prese con un’oscura e misteriosa minaccia. Il primo trailer di Encounter – pellicola sci-fi dal 10 dicembre su Prime Video – anticipa i pericoli al centro della trama

Riz Ahmed è attualmente uno fra gli interpreti più versatili e richiesti dal grande e piccolo schermo. E, dopo la candidatura come miglior attore protagonista agli Oscar lo scorso anno (per Sound of Metal), torna con un progetto completamente diverso, un film fantascientifico che sin dal primo trailer promette azione e suspense: Encounter.

La pellicola uscirà in un numero limitato di sale negli Stati Uniti il 3 dicembre, per poi debuttare – anche in Italia – il 10 dicembre su Prime Video.

Encounter: trama e trailer

La trama della pellicola non è ancora stata rivelata, ma dal primo teaser trailer rilasciato si possono evincere alcuni importanti dettagli.

Protagonista della storia è un marine (Riz Ahmed), il quale intraprende una fuga con i suoi due figli per proteggerli da una misteriosa minaccia. Nei primi fotogrammi rilasciati si vede Ahmed armato di un fucile da cecchino, che abbandona momentaneamente il figlio dicendogli di contare.

Seguono scene tipiche di un film d’azione, fra cui riprese di sterminati paesaggi, auto in fila e veicoli militari.

Nel cast – accanto ad Ahmed – troviamo la premio Oscar Octavia Spencer (The help), Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada. La regia è invece affidata a Michael Pearce, che si è già fatto notare con il suo recente film d’esordio, la favola nera Beats.

Riz Ahmed ha in cantiere altri numerosi progetti, fra cui una versione contemporanea dell’Amleto di William Shakespeare per Netflix e Exit West, pellicola che affronta la crisi globale dei rifugiati ed è ambientato in un paese non identificato del Medio Oriente.

Non ci resta dunque che aspettare dicembre per goderci Encounter e per scoprire quale sia il pericolo che minaccia i protagonisti.

