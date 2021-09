Emily in Paris 2: le prime foto della seconda stagione

Diffuse le prime immagini della seconda stagione di Emily in Paris. Con protagonista Lily Collins, i nuovi episodi presto disponibili sulla piattaforma Netflix

Lily Collins torna a farci sognare nei panni di Emily Cooper, protagonista della serie Netflix Emily in Paris. A rivelarlo è la medesima piattaforma, diffondendo in anteprima sul web le foto ufficiali. Ad essere ritratta la stessa attrice protagonista immersa tra un ciak e l’altro, la quale sfreccia tra le vie di Parigi.

Creata da Darren Star ( Sex and the City e Beverly Hills 90210), i prossimi 10 episodi saranno disponibili prossimamente disponibili in streaming. La data d’uscita non è stata ancora ufficializzata. Secondo alcune fonti esterne, sarà rivelata in occasione dell’evento globale di Netflix Tudum (accompagnato dal primo teaser ufficiale della serie).

Nel frattempo, ecco alcune delle immagini in anteprima circolate sul web.

The cast of #EmilyInParis will debut the first Season 2 trailer and reveal the premiere date this Saturday! (Via: @Collider) pic.twitter.com/Rkb63TDAx9 — Netflix Updates (@NetflxUpdates) September 23, 2021

Emily in Paris 2: tutto quello che c’è da sapere

La giovane Emily Cooper ormai trapiantata a Parigi è prossima al ritorno su Netflix. Con un nuovo amore alle porte, le opportunità di lavoro sempre più stimolanti e un francese sempre più spigliato; è impossibile non cogliere tanti piccoli dettagli significativi su tutto quello che potrebbe essere presente nella nuova stagione.

Diversi personaggi governano la scena assieme alla giovane Emily, infondendo unione, sofisticatezza ed eleganza. Il buon cibo e i cocktail donano un accento in più a quanto ripreso, aggiungendo spensieratezza senza sfociare mai nel banale. Colori eccentrici che si fondono con le delicate illuminazioni notturne della Torre Eiffel, costellata di romanticismo e appagamento.

Criticata da molti e amata da altri, la serie con grande sorpresa è riuscita a ottenere ben due nomination agli Emmy 2021. Prodotta da Darren Star Productions, Jax Media e MTV Studios con la produzione esecutiva di Andrew Fleming, Tony Hernandez, Lilly Burns e il regista stesso.

Presenti nel cast anche Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, senza dimenticare William Abadie.

