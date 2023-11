Anche Elon Musk avrà presto un film biopic; a dirigerlo sarà Darren Aronofsky. Ecco che cosa sappiamo a riguardo

Ormai è ufficiale, anche la storia di Elon Musk sarà presto trasposta in un film. Ad occuparsene il regista Darren Aronofsky, mentre la casa di produzione A24 (la stessa del film premio Oscar Everything Everywere All At Once) produrrà il film. La news, riportata da Variery, ha fatto subito il giro del mondo. Ecco cosa sappiamo.

Trama e cast | Elon Musk: arriva un film biopic a lui dedicato

Ovviamente è ancora presto per parlare di trama, sappiamo però che il nuovo biopic si baserà sul libro di Walter Isaacson, una biografia autorizzata, dal titolo Elon Musk, pubblicata nel settembre del 2023 ed edito da Mondadori. In questo volume Isaacson ripercorre le tappe salienti della vita dell’imprenditore: da una giovinezza difficile, costretto a combattere contro il bullismo, fino all’apice della sua carriera. Il tutto arricchito con testimonianze della famiglia, degli amici, dei colleghi, di rivali e, ovviamente, di Musk stesso. Possiamo affermare con certezza che ci sarà solo l’imbarazzo della scelta nel decidere cosa trasporre su schermo, visto che gli eventi che hanno caratterizzato la vita dell’imprenditore sudafricano sono davvero moltissimi. Nulla di certo invece per quanto riguarda il cast. L’attore che presterà il volto a Elon Musk non è ancora stato dichiarato, sebbene le ipotesi siano numerosissime in queste ore.

Non il primo biopic

L’autore Walter Isaacson non è nuovo a trasposizioni cinematografiche delle sue biografie. Prima di Musk infatti era toccato al libro, dedicato a Steve Jobs, utilizzato proprio come base per il film omonimo, uscito nel 2015 e diretto da Danny Boyle. Vedremo cosa riusciranno a fare con in mano la storia di un uomo definito da molti come “il più ricco del mondo”. Siete curiosi di scoprirlo? Quale parte della sua vita vi interessa di più conoscere? Fatecelo sapere e continuate a seguire tuttotek.it per altri aggiornamenti a riguardo.

