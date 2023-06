Ecco tutto ciò che sappiamo su Elio, il nuovissimo film d’animazione fantascientifico targato Disney Pixar, in uscita nel 2024

Siamo solo a metà del 2023, ma il mondo del cinema non aspetta e già guarda al prossimo anno, con una serie di pellicole attesissime. Tra queste c’è sicuramente Elio, il nuovo lungometraggio Disney Pixar diretto da Adrian Molina e prodotto da Mary Alice Drumm. Se il solo nome del regista non vi dice nulla, probabilmente dovreste sapere che si tratta del co-regista e sceneggiatore del tanto amato Coco (2017), oltre ad essere lo Storyboard Artist di Ratatouille (2007), Toy Story 3 – La grande fuga (2010) e Monsters University (2013), solo per citarne alcuni. Da questi titoli vi è venuta voglia di saperne di più anche sul nuovo film, vero?

Trama | Elio: trailer, uscita e anticipazioni del nuovo film Disney Pixar

Il titolo del film altro non è che il nome del protagonista di questa storia fantascientifica. Seguiremo infatti le avventure di Elio, un ragazzino di 11 anni, dall’estro artistico, ma che fatica molto ad adattarsi nel mondo. Un giorno però, a causa di un fraintendimento, alcuni alieni lo trasportano lontano, ritrovandosi a viaggiare per la galassia, dove viene scambiato per l‘ambasciatore galattico della Terra. Il tutto mentre la madre Olga è intenta a lavorare su un progetto top secret, che ha lo scopo di decodificare uno strano segnale alieno. Riuscirà il piccolo Elio ad adattarsi al nuovo compito e ad avere a che fare con le più disparate forme di vita aliene?

Nella versione originale del film, è Yonas Kibreab a dare la voce ad Elio. Il doppiatore è conosciuto per aver recitato anche nelle serie Into the Dark (2018), Sweet Tooth (2021) e Obi-Wan Kenobi (2022). Al suo fianco America Ferrera, divenuta celebre per la serie Ugly Betty (2006-2010) e che vedremo presto in Barbie, presta la voce alla madre Olga. Jameela Jamil, già vista in She-Hulk: Attorney at Law (2022) sarà l’ambasciatrice Questa, mentre Brad Garrett, celebre per aver interpretato Robert Barone in Tutti amano Raymond (1996-2005), sarà l’ambasciatore Grigon.

Trailer e data d’uscita

La pellicola sarà disponibile a partire dal 1°marzo 2024. Se siete amanti dello spazio e siete alla ricerca di un’avventura fuori dai limiti terrestri, Elio è proprio ciò che fa per voi. A giudicare dal trailer, che vi abbiamo proposto qui in alto, si tratterebbe proprio di un’avventura entusiasmante, fuori dai confini terrestri, ma anche utile a raccontare l’importanza del rapporto madre/ figlio che, come anticipato da America Ferrera, rappresenterà un punto centrale della narrazione. Con un po’ di ironia ed un pizzico di emozione, siamo sicuri che il film donerà a grandi e piccini una buona dose di spensieratezza e divertimento.

Nell’attesa del 2024, e per non allontanarci troppo dalla magia dei film Disney, ricordiamo che è in uscita anche un’altra pellicola molto attesa: Elemental. Il film arriverà il 21 giugno nelle sale italiane. Noi di tuttoteK vi consigliamo di non perdervi nessuno dei due.

