Echo: il trailer ufficiale è online! Ritorna Kingpin

Il trailer ufficiale di Echo è appena stato pubblicato online dai Marvel Studios, sarà la prima serie Marvel su un personaggio nativo americano

I Marvel Studios hanno pubblicato online il primo trailer ufficiale di Echo, serie dedicata al personaggio che abbiamo visto per la prima volta nella serie di Hawkeye. Nella serie rivedremo il personaggio di Maya Lopez interpretata nuovamente da Alaqua Cox. La serie arriverà il 10 gennaio su Disney+, questa sarà anche la serie che rilascerà tutti i 5 episodi lo stesso giorno, diventando così la prima serie a pubblicare insieme tutti gli episodi. La serie sarà diretta e prodotta da Sydney Freeland e sarà la prima serie con una nativa americana come protagonista. Echo partirà da dopo gli eventi di Hawkeye, vedremo Maya cercare di sfuggire al controllo di Kingpin, interpretato ancora una volta da Vincent D’Onofrio. La vedremo rimettersi in contatto con i membri della sua tribù, che vanta temibili guerrieri, per sottoporsi agli insegnamenti dei suoi antenati e affrontare un nemico che minaccia la sua comunità.

Echo: il trailer ufficiale mostra il passato di Maya e Kingpin

Mel primo trailer ufficiale di Echo vediamo i trascorsi di Maya Lopez con la sua famiglia e con Kingpin, che in questa serie avrà un ruolo principale. Secondo la regista, la rappresentazione sarà una parte fondamentale della serie, essendo lei stessa di origini Navajo e ha incoraggiato il team creativo, inclusa la sceneggiatrice Marion Dayre, ad ispirarsi a delle culture realmente esistenti dei nativi americani. La serie cambierà infatti la tribù di Maya: nei fumetti apparteneva alla comunità Blackfeet, ma nella serie apparterrà invece alla tribù Choctaw. La famiglia di Maya avrà un ruolo fondamentale, infatti la aiuterà con l’elaborazione del trauma, come racconta la regista:

Maya è un personaggio molto vulnerabile e non riesce a controllare le sue emozioni. Dentro di lei ha accumulato così tanti sentimenti e così tanta rabbia che non sa più cosa farne. Nella serie esploreremo molto il trauma: come lo affrontiamo, come possiamo superarlo, le conseguenze che ha su di noi e su chi ci sta accanto. Stavolta gli effetti saranno più personali, non come gli Avengers o i Guardiani della Galassia. In ballo non c’è il destino di un universo, ma di una famiglia.

Nel cast principale troveremo Alaqua Cox (Echo), Vincent D’Onofrio (Kingpin), Charlie Cox (Daredevil) e Zahn McClarnon (William Lopez). Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv.

