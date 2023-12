Echo: nuova clip del backstage della serie

La Marvel ha rilasciato una nuova clip del backstage di Echo, nuova serie del Marvel Cinematic Universe

I Marvel Studios hanno appena rilasciato sul web un nuovo video del backstage di Echo, la nuova serie MCU con protagonisti Alaqua Cox, Vincent D’Onofrio e Charlie Cox. La serie sarà incentrata sul personaggio di Echo. Personaggio già introdotto nella serie Hawkeye del 2021. Echo farà il suo debutto il 9 Gennaio 2024 su Disney plus. Il video diffuso comprende diverse scene d’azione e permette di dare una piccola sbirciatina ai personaggi di Kingpin e Maya Lopez. Echo sarà la prima serie dell’universo MCU direttamente indirizzata ad un pubblico maturo e sarà anche la prima serie ad avere l’etichetta Marvel Spotlight. Si tratta di un’etichetta lanciata da poco che serve a garantire al pubblico che ciò che stanno per vedere può essere seguito singolarmente, senza aver necessariamente visto altre produzioni del franchise. Che sia una mossa atta a riconquistare una fetta di pubblico?

Echo: oltre al backstage, la trama ed il cast

La trama ruoterà attorno al personaggio di Maya Lopez, nota ai più come Echo. Ella dovrà lottare per poter riconquistare la proprie radici native americane. Allo stesso tempo dovrà anche bilanciare le aspirazioni legate ad una vita criminale, per raccogliere la brutale eredità di Wilson Fisk, noto come Kingpin.

Alaqua Cox sarà nei panni della protagonista principale, mentre Vincent D’Onofrio riprenderà il ruolo di Kingpin e Charlie Cox rivestirà, ancora una volta, i panni di Daredevil. Gli altri protagonisti saranno interpretati da: Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez. La serie sarà composta da cinque episodi che saranno trasmessi su Disney+ a partire dal 9 Gennaio.

E voi dopo la clip del backstage di Echo siete curiosi di vedere la nuova serie Marvel? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.