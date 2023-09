Echo: episodi ridotti per problemi da parte degli Studios

Echo ha episodi ridotti, secondo le ultime indiscrezioni lo spinoff di Hawkeye si è accorciato per problemi dovuti alla produzione della serie

Sembra che Echo, serie precedentemente prevista per il 29 novembre, continui a essere protagonista di rumor non particolarmente positivi. Oltre allo slittamento a inizio 2024, pare che il numero degli episodi sia stato ridotto poiché il ritmo della serie sembrava fin troppo lento. Sempre più problemi legati alla produzione, tra cui il grosso ostacolo dello sciopero degli attori di Hollywood, perseguitano la serie dedicata al personaggio di Alaqua Cox, Echo, apparsa nella serie dedicata al personaggio di Hawkeye.

Echo: gli episodi sono stati ridotti per problemi di produzione

La notizia arriva dall’account Twitter di @CanWeGetToast, che ci rivela che gli episodi di Echo dovevano essere inizialmente sei.

Diverse fonti ci hanno informato che Echo sarà composta da 5 episodi della durata di un’ora ciascuno. All’inizio si pensava di pubblicare sei episodi, ma uno di questi è stato eliminato per problemi legati al ritmo

Il personaggio di Maya Lopez, protagonista di Echo, è già apparso nel finale di Hawkeye, nel quale ha creato un cliffhanger con Wilson Fisk, alias Kingpin, interpretato da Vincent D’Onofrio, che dovrebbe fare ritorno nella serie come villain principale e aprire così le strade per Daredevil: Born Again. Echo parlerà della storia di Maya Lopez, che a causa del suo comportamento a New York, dovrà affrontare problemi che si presenteranno all’interno della sua vita privata nella città natale, dove dovrà scoprire il significato di famiglia e affrontare il suo passato, connettendosi alle sue origini da nativa americana.

Pare che la serie abbia perfino subito dei reshoot, poiché secondo le parole di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, la serie era ritenuta davvero inguardabile, motivo per cui i reshoot sono stati pesanti e significativi. Non ci rimane fare altro se non aspettare e sperare che i Marvel Studios siano riusciti ad aumentare la qualità della serie e a raccontarci qualcosa d’interessante, anche se le premesse non sono delle migliori. Continuate a seguirci su tuttotek.it per scoprire altro riguardo agli episodi di Echo e molto altro di film e serie tv.

