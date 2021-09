Ecco il primo trailer di Hawkeye, la nuova serie Marvel

Da poco in rete il primo trailer di Hawkeye, la nuova serie Marvel con protagonista Jeremy Renner

Nonostante sia da poco uscito nelle sale Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e su Disney+ siamo solo a metà di What if…?, Marvel non ne vuole sapere di fermarsi. Da poco disponibile online è infatti il primo trailer di Hawkeye, la prossima serie dell’MCU. Questa volta il protagonista sarà proprio Occhio di Falco, interpretato da Jeremy Renner, assistito dalla sua nota collega nei fumetti: Kate Bishop. Quest’ultima è interpretata da Hailee Steinfeld, che torna nel mondo dei supereroi dopo aver prestato la voce a Gwen Stacy in Spider-Man – Un nuovo universo.

Guardiamo insieme il trailer!

Cosa vediamo nel primo trailer di Hawkeye

Il primo trailer di Hawkeye ci mostra Clint Barton riunito con la sua famiglia dopo gli eventi di Avengers: Endgame. A complicare i suoi piani è il riemergere del suo passato da assassino. Dopo lo schiocco di Thanos, Occhio di Falco era divenuto un temuto fuorilegge, in cerca di vendetta per la scomparsa della sua famiglia. Sul suo cammino arriva dunque Kate Bishop, una giovane arciere che lo vede come il suo idolo. Si respira dall’inizio alla fine del trailer un’atmosfera che ricorda dannatamente Trappola di cristallo (Die Hard). Dalle musiche all’ambientazione che, coincidente con quella in cui uscirà, è quella del periodo di Natale. Hawkeye uscirà infatti il prossimo 24 novembre e sarà composta di 6 episodi, andando a terminare il 29 dicembre, nel pieno delle festività.

Il resto del cast comprende tra gli altri Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton e facilmente vedremo anche Florence Pugh, basandoci su quanto visto in Black Widow.

Hawkeye sarà la quinta serie tv disponibile su Disney+ canonica nell’MCU, dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What if…?. Quello di Clint Barton non è mai stato uno dei volti più in voga tra i supereroi Marvel, nonostante sia apparso in diversi film e faccia parte dell’originale gruppo degli Avengers. Speriamo che questa serie sappia dare il trattamento che il personaggio e lo stesso Jeremy Renner meritano. Non sappiamo ancora se si tratterà di un vero e proprio passaggio di consegne ad Heilee Steinfeld o se Jeremy Renner tornerà a vestire i panni di Occhio di Falco in futuro. Quello che ci possiamo aspettare è una serie piena di azione e comicità, con un’atmosfera natalizia e tante emozioni.

