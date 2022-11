Ryan Coogler, regista del secondo capitolo di Black Panther, ha trovato il modo di onorare l’eredità di Chadwick Boseman sul set

Black Panther: Wakanda Forever prende il gravoso impegno di toccare il dolore e la perdita vissuti dal cast, dalla truope e dall’intero fandom Marvel per la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, conosciuto come T’Challa attraverso lo schermo.

C’è stato un lungo dibattito sul un eventuale recasting o reboot della prima Pantera Nera, tuttavia si è optato di onorare la memoria dell’attore e approfondire il Wakanda già scorso nel film introduttivo del 2018.

La trama

L’atteso sequel di Black Panther vedrà i leader del Wakanda alle prese con la nuova minaccia dei Namor. Dovranno combattere per proteggere la nuova nazione dai poteri che intervengono, e allo stesso tempo affrontare il lutto derivato dalla comparsa di re T’Challa.

L’impatto di Chadwick Boseman è stato innegabile per i fan dell’MCU, infatti anche Kevin Feige ha recentemente dichiarato di sentirsi enormemente grato e fortunato per averlo conosciuto. Inoltre ha aggiunto che il suo lavoro durerà eternamente.

Le dichiarazioni di Ryan

In un’esclusiva intervista Coogler ha colto l’occasione per spiegare come il secondo capitolo di Pantera Nera abbia onorato l’eredità di Boseman sul set.

Ha spiegato della decisione di lasciare vuoto il foglio delle chiamate per l’attore prematuramente scomparso. In seguito ha aggiunto come la morte di Boseman abbia influenzato lui e gli altri coinvolti.

Ha influenzato il mondo. Un trauma è come una bomba e, a volte, le persone sono proprio lì in quel raggio di esplosione. Molti di noi erano lì nel raggio di esso, lo conoscevamo. Abbiamo lavorato con lui per anni e abbiamo stretto un legame che può essere forgiato solo lavorando su qualcosa a cui tutti tengono con passione. Ma il fatto ha colpito anche le persone che non erano nel raggio dell’esplosione. Anche nei minimi dettagli, lo portiamo tutti con noi e lo portiamo sempre nel cuore

così ha dichiarato il regista.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.