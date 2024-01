Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di febbraio 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre ci siamo lasciati alle spalle i Golden Globes e le Academy si stanno preparando a premiare il peggio (ecco le nomination ai Razzie Awards 2024, cliccate qui!) e il meglio (idem per i Premi Oscar, qui le nomination!) dello scorso anno, ci pensa Eagle Pictures a portare nelle nostre case grandi produzioni recenti o meno recenti in home video. In questo articolo dedicato andiamo a vedere tutte le novità in arrivo in edizione DVD e Blu-Ray nel corso di Febbraio 2024!

Saw X | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Febbraio 2024!

A partire dal 1 febbraio, sarà disponibile “Saw X” di Kevin Greutert in formati DVD, Blu-Ray, 4K e una Steelbook esclusiva sempre in 4K. Film&More offrirà un’edizione super esclusiva con Steelbook 4K, poster, card da collezione e gadget. L’ultimo capitolo dell’Enigmista è macabro e disturbante, con John Kramer che si avventura nel gioco più intimo di Jigsaw, diventando uno dei capitoli più riusciti della saga. Ambientato tra SAW I e SAW II, il film segue la storia di John Kramer in Messico, cercando una cura per il cancro e vendicandosi dei truffatori.

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Febbraio 2024!

Il 14 febbraio arriverà “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente ” in DVD, Blu-Ray, 4K e una raffinata Steelbook 4K da collezione. Questo acclamato prequel si concentra sulle origini del presidente Snow, offrendo uno spettacolo visivamente impattante diretto da Francis Lawrence. Coriolanus Snow, prima di diventare il tirannico presidente di Panem, è alle prese con la sua reputazione durante la decima edizione degli Hunger Games, dove diventa mentore di Lucy Grey Baird. Unendo spettacolo e astuzia politica, Snow e Lucy intraprendono una corsa contro il tempo per determinare chi è l’usignolo e chi il serpente.

Thanksgiving | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Febbraio 2024!

Dal 21 febbraio sarà disponibile “Thanksgiving”, l’ultimo film di Eli Roth che rivisita il genere slasher in chiave ironica, in formati DVD, Blu-Ray e 4K. Ispirato al fake trailer di Grindhouse, il film segue un misterioso serial killer che colpisce durante i festeggiamenti del Thanksgiving, svelando un oscuro piano legato alle festività.

Comandante | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Febbraio 2024!

Sempre il 21 febbraio uscirà “Comandante” di Edoardo De Angelis, in DVD e Blu-Ray. Presentato come film d’apertura al Festival di Venezia, è un kolossal italiano ambientato durante la seconda guerra mondiale, con Pierfrancesco Favino nel ruolo principale. La storia segue Salvatore Todaro, comandante di un sommergibile, durante un’epica battaglia nell’Atlantico e la sua decisione di salvare naufraghi belgi, mettendo a repentaglio la sua vita per rispettare la legge del mare e dimostrare l’italianità.

Buona visione!

E questo è quanto per le uscite in Home Video di Eagle Pictures per il mese di Febbraio 2024.

