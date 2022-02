Eagle Pictures, le uscite home video di marzo 2022

Vediamo insieme le uscite home video Eagle Pictures di Marzo 2022, tra storie vere, thriller mozzafiato e canzoni originali

Si inizia dal 3 Marzo con l’avvincente thriller Chi è Senza Peccato- The Dry di Robert Connolly, edito nei formati DVD e Blu-Ray.

Chi è Senza Peccato- The Dry

Questo fantastico giallo ha registrato il migliore incasso di sempre nei cinema australiani. Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Harper racconta la storia del detective Aaron Falk, interpretato da Eric Bana, che torna dopo vent’anni nella sua città natale, per partecipare al funerale di Luke, suo amico d’infanzia. Pare che quest’ultimo abbia ucciso moglie e figlio prima di togliersi la vita, così Aaron accetta a malincuore di indagare sul caso per capire se ci sia da svelare qualcosa di più.

House of Gucci

Saltiamo direttamente al 23 Marzo dove sono concentrate la maggior parte delle uscite.

Una delle uscite più attese è il chiacchieratissimo House of Gucci del regista di culto Ridley Scott con protagoniste le star mondiali Adam Driver e Lady Gaga, edito nei formati DVD, Blu-ray, in doppio disco Blu -Ray + 4K e in una imperdibile Steelbook sempre con doppio disco Blu-ray + 4K e con un esclusivo block notes all’interno di ogni edizione.

Liberamente ispirato alla storia vera della famiglia che ha dato vita alla casa di alta moda italiana divenuta famosa in tutto il mondo, il film ha ricevuto numerosissime candidature agli Screen Actor Guild Awards e ai Golden Globes. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni tra potere, creatività, ambizione, tradimento, vendetta e un omicidio, tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Scompartimento N.6

Sempre il 23 Marzo, sarà anche la volta di Scompartimento N.6 di Juho Kuosmanen, disponibile in DVD e Blu-Ray.

Il film racconta un poetico viaggio su un treno che segnerà il destino di due sconosciuti. Due persone completamente diverse, provenienti da due mondi totalmente opposti che trovano nello spazio angusto dello Scompartimento n.6 del treno da Mosca a Murmansk, un teatro di un confronto aspro che si addolcisce col passare delle stazioni, fino a diventare un gioco in cui i due ragazzi si avvicinano sfidando convenzioni e apparenze, per trovare l’uno nell’altra la connessione e, forse, la consapevolezza che stanno cercando.

Collana 4Kult

Sempre nella data 23 Marzo la collana 4Kult si arricchisce di ben due edizioni speciali a tiratura limitata contenenti il doppio disco 4K + Blu-Ray e una card da collezione: John Wick di Chad Stahelski e il musical La La Land di Damien Chazelle.

Il primo è il capitolo di partenza della celebre saga con protagonista Keanu Reeves, in cui John Wick, il più spietato killer che la malavita abbia mai conosciuto, cerca di vendicare un torto subito da parte di un criminale della mafia russa di New York.

Tutt’altra atmosfera si respira, invece, nel celebre musical di Chazelle vincitore di ben 6 premi Oscar tra cui Miglior Regia, Miglior Attrice e Miglior Canzone, sette Golden Globes e cinque BAFTA, il film con Ryan Gosling ed Emma Stone detiene il record per maggior numero di candidature da parte dell’Academy.

Al centro della vicenda ci sono Mia, aspirante attrice, e Sebastian, musicista jazz, entrambi alla ricerca di successo a Los Angeles.

