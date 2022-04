Eagle Pictures, le uscite home video di maggio 2022

Vediamo insieme le uscite home video Eagle Pictures di questo mese, fra Oscar, attese avventure e grandi emozioni

Il lupo e il leone

Si comincia il 5 maggio con Il lupo e il leone di Gilles de Maistre, disponibile nei formati DVD e Blu-ray. Gilles de Maistre torna a dirigere una nuova, emozionante avventura per tutta la famiglia, dopo aver fatto centro al botteghino con Mia e il Leone Bianco.

La produzione torna a filmare la crescita naturale di cuccioli, stavolta di lupi e leoni nell’arco di 15 mesi. Al centro della vicenda la giovane pianista Alma, che durante una passeggiata nei boschi s’imbatte casualmente in un cucciolo di lupo e uno di leone formando un legame indissolubile con loro che neanche l’avverso destino, riesce a spezzare.

Come ti ammazzo il Bodyguard 2 – La moglie del sicario

Sempre dal 5 maggio tornano Samuel L. Jackson, Ryan Raynolds e l’iconica Salma Hayek in un nuovo ed esilarante capitolo sempre più ricco di azione di Come ti ammazzo il Bodygurad. La pellicola è diretta da Patrick Hughes ed è edito in DVD, Blu-ray e 4K.

La guardia del corpo Michael Bryce era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno in fumo quando l’ex killer Darius Kincaid e sua moglie Sonia riescono a coinvolgerlo in una missione di supporto ad un agente dell’FBI intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale.

Uncharted

Il 13 maggio sarà la volta dell’attesissimo film avventura Uncharted, diretto da Ruben Fleischer. Si tratta dell’ avventuroso adattamento dell’omonima saga videoludica PlayStation Productions. Il film sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray, Combo (con doppio disco DVD+Blu-ray), 4K (contenente sia il formato Blu-ray che 4K) e una Steelbook da collezione sempre con all’interno il doppio disco Blu-ray + 4K. Nelle edizioni Blu-ray e 4k sono inclusi tantissimi contenuti extra, per un totale di 45 minuti, con featurette dedicate al cast e al backstage, oltre a scene eliminate ed estese, mentre tutte le edizioni conterranno imperdibili gadget da collezionare ispirati al film: nel formato DVD e Blu-ray è presente un bloc-notes, nell’edizione Combo sono inclusi un portadocumenti e un segnalibro, e sia l’edizione 4K che 4K Steelbook conterranno un block notes e un segnalibro.

Nella pellicola Tom Holland sveste temporaneamente i panni di Spiderman per indossare quelli del cacciatore di tesori, Nathan Drake, e partire all’avventura insieme a Mark Wahlberg, Sophia Ali e Antonio Banderas per dare vita ad una origin story metà tra avventura, videogame e coming-of-age.

Coda – I segni del cuore

Il 25 maggio invece toccherà al vincitore di ben tre premi Oscar, Coda – I segni del cuore liberamente ispirata al successo francese La famiglia Bélier, disponibile in una nuovissima edizione ricca di contenuti extra nei formati DVD, Blu-ray e 4K All’interno dei prodotti anche un esclusivo booklet da 36 pagine: il manuale della lingua dei segni.

È la storia di Ruby Rossi, alle spalle tanti problemi familiari e nel cassetto il sogno del canto. Presto Ruby si troverà a dover fare una scelta difficile: inseguire i suoi sogni oppure rimanere ad aiutare la propria famiglia.

Cyrano

Ancora dal 25 maggio disponibile con Eagle Pictures, Cyrano dell’acclamato regista Joe Wright, edito nei formati DVD e Blu-ray.

Un musical pieno di romanticismo candidato al Premio Oscar per i Migliori Costumi. La pellicola riesce a trascinare gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più famosi e travolgenti triangoli amorosi di sempre.

