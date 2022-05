Eagle Pictures, le uscite home video di giugno 2022

Non c’è un mese che Eagle Pictures ci lasci a digiuno di uscite in home video, tutte da gustare comodamente seduti sul divano di casa nostra. Vediamo cosa ci viene riservato per il mese di giugno.

Questo giugno per noi, affezionati acquirenti di Eagle Pictures, sarà un mese incredibilmente ricco fra film d’autore, l’ultimo antieroe Marvel e ben due anime da collezione.

Licorice Pizza

Si comincia dall’8 Giugno con Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, edito nei formati DVD e Blu-ray con all’interno un gadget personalizzato e contenuti extra, tra cui making of e scene tagliate.

Indimenticabile ballata che racconta l’infido cammino del primo amore fra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. A fare da colonna sonora a questo racconto per immagini, troviamo le grandi star musicali degli anni ’70.

Ai due protagonisti esordienti Alana Haim e Cooper Hoffman faranno compagnia in ruoli cameo memorabili il due volte Premio Oscar Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.

Morbius

Il 15 giugno sarà la volta di Morbius di Daniel Espinosa, disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in una imperdibile Steelbook 4K con tantissimi contenuti extra e una card lenticolare da collezione presente in tutte le edizioni. In particolare, l’edizione DVD conterrà come extra gli approfondimenti Definizione dell’anti eroe, Il buono, il brutto, il cattivo e Supporting Cast, mentre in quelle Blu-ray e 4K saranno disponibili Errori sul set, Luci, camera, azione, Definizione dell’antieroe, Il buono, il brutto, il cattivo, Supporting Cast, Durante il lavoro di stunt, Easter Egg notturni e Da umano a vampiro e Effetti visivi.

Il protagonista della pellicola, porta il volto del premio Oscar Jared Leto, che torna a indossare i panni di un discutibile antieroe, ma stavolta per casa Marvel: al centro della vicenda uno dei più coinvolgenti e conflittuali personaggi dell’MCU, Michael Morbius: affetto da una rara malattia ematica e determinato a salvare coloro che soffrono la sua stessa sorte, il Dottor Moribus prova un disperato azzardo. Una forza oscura interiore, che all’inizio appare come un deciso successo, lo trasforma da guaritore a predatore.

Il ritratto del Duca

Dal 23 giugno, invece avremo disponibile, Il Ritratto del Duca di Roger Michell, disponibile nei formati DVD e Blu-ray.

Il film vede come protagonisti Jim Broadbent e Helen Mirren, qui nel ruolo di marito e moglie in una irresistibile commedia british tratta da una storia vera.

Infatti il film ricorda la storia dell’unico uomo che nella storia è riuscito a violare la sicurezza della National Gallery di Londra: era il 1961 e il tassista Kempton Bunton (Jim Broadbent) riuscì nell’epica impresa di trafugare il ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya, per un nobile scopo. Al Governo inglese, come “riscatto”, Kempton non chiese altro che il canone televisivo gratuito a favore dei pensionati e delle vedove di guerra. L’intera vicenda è emersa solo 50 anni dopo, divenendo leggendaria.

Il film svela la spassosa trama di piccole bugie e sotterfugi attraverso i quali Kempton, aiutato dal figlio riuscì a eludere la sorveglianza di tutti tranne che della adorata moglie (Helen Mirren). Con un grande colpo di scena finale che ci racconta che quasi mai le cose sono come appaiono.

Due Yamato Video da collezione

Sempre dal 23 giugno sarà la volta di due imperdibili Yamato Video.

Il primo di questi è Card Captor Sakura – The Movie di Morio Asaka e Terry Klassen, il primo film con protagonista la vivace Sakura alle prese con le carte magiche create dal potente stregone Clow Reed, edito in un’imperdibile edizione COMBO (con all’interno sia il formato DVD che Blu-ray) corredata da un booklet e una card da collezione numerata.

Protagonista della storia Sakura Kinimoto, ragazzina di quarta elementare a cui è affidato il compito di recuperare alcune carte create da un potentissimo mago, ora disperse per la città, servendosi di speciali poteri magici e dell’aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate.

In arrivo anche la prima stagione di Fire Force di Yūki Yase, con protagonisti i pompieri dotati di speciali poteri pirocinetici, disponibile sempre in edizione a tiratura limitata first press in un cofanetto da 3 Blu-ray e in un cofanetto da 4 DVD, arricchite entrambe da una maxi card numerata a tiratura limitata e due booklet a colori esclusivi rispettivamente da 32 e 36 pagine, contenenti i disegni preparatori originali, le gallerie dei personaggi, illustrazioni, i fondali e tutte le sinossi degli episodi.

La storia ruota attorno ai pompieri dalla Fire Force, gli unici in grado di domare le fiamme che minacciano il mondo grazie ai loro speciali poteri pirocinetici.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

