Eagle Pictures: le novità home video di ottobre 2021

Eagle Pictures: le novità home video del prossimo mese, ottobre 2021, comprendono action, thriller, film italiani e grandi classici in alta definizione

Nel mese di ottobre 2021 tante novità stanno per uscire in home video per Eagle Pictures e noi siamo qui per ricordarvi date e nomi delle prossime uscite. Non vediamo l’ora di poter vedere questi magnifici film e quindi sapere una vostra opinione su queste attesissime novità.

Monster Hunter

Si comincia il 6 ottobre con Monster Hunter di Paul W.S. Anderson, disponibile grazie a Eagle Pictures in formato DVD, Blu-ray e 4K UHD. Il regista di Mortal Kombat e Resident Evil torna sul grande schermo con un imperdibile action ispirato a uno dei capitoli della serie di videogiochi Capcom, Monster Hunter: World, con protagonisti Milla Jovovich, Tony Jaa e Ron Perlman: un film adrenalinico e degno erede del cult Resident Evil. La trama è la seguente: al di là del nostro mondo, ne esiste un altro: un mondo di pericolosi e potenti mostri che esercitano il proprio dominio con ferocia mortale. Quando una tempesta di sabbia imprevista trasporta il Capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in questo nuovo mondo, i soldati scoprono che questo ambiente ostile e ignoto ospita terrificanti mostri immuni alla loro potenza di fuoco. Nella sua battaglia disperata per la sopravvivenza, l’unità si imbatte nel misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui capacità gli consentono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis e Hunter lentamente acquistano fiducia l’uno nell’altra, lei scopre che lui fa parte di una squadra capeggiata dall’ammiraglio (Ron Perlman). Di fronte a un pericolo così grande che minaccia di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri mettono insieme le loro abilità uniche per fare squadra nell’ultimo scontro finale.

Spiral-L’eredità di Saw

Il 14 ottobre esce Spiral-L’eredità di Saw di Darren Lynn Bousman, edito da Eagle Pictures in formato DVD e Blu-ray. Il nuovo sconvolgente capitolo della celebre saga dell’Enigmista, con un cast stellare composto da Chris Rock, Samuel L. Jackson e Max Minghella, qui alle prese con un thriller diabolico e contorto, con un climax scioccante e totalmente inedito: un film che conserva tutte le caratteristiche della saga originale, tra inimmaginabili torture e trappole terrificanti, esplorando al contempo spaventosi elementi psicologici. Anche qui una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia: lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

Pig

Dal 20 ottobre disponibile anche l’attesissimo Pig di Michael Sarnoski, edito in DVD e Blu-ray. Il film, che ha ottenuto ben il 97% di gradimento su Rotten Tomatoes, vede al suo esordio dietro la macchina da presa il regista Michael Sarnoski, anche autore della sceneggiatura. In un mix riuscitissimo tra Tarantino e Kogonada, il film restituisce un ruolo di primo piano alla star Nicolas Cage, qui in una prova attoriale sublime nei panni di un tormentato eremita pronto a tutto pur di riavere ciò che gli è stato sottratto. Rob (Nicolas Cage) è un ex grande chef ritiratosi nelle terre selvagge dell’Oregon. E’ un uomo solitario, un cacciatore di tartufi accompagnato soltanto dal suo adorato maiale. Quando alcune persone senza scrupoli rapiscono il suo fedele animale, Rob dovrà tornare sui suoi passi, a Portland, affrontare il suo passato e chiudere i conti in sospeso.

Ritorno al crimine

Dal 28 ottobre appuntamento con il film italiano Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, disponibile in DVD e Blu-ray. Attesissimo sequel di C’era una volta il crimine, campione d’incassi al box office nel 2019, il film presenta un cast collaudato e affiatatissimo composto dai volti più amati del cinema italiano: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Angelo Orlando e la straordinaria partecipazione di Loretta Goggi. Sfuggiti alla Banda della Magliana, Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce di Sabrina, l’ex del boss Renatino (Edoardo Leo) che ha rubato il cuore di uno, Sebastiano, e i soldi di tutti. I quattro amici si ritroveranno così a fare i conti con uno spregiudicato mercante d’arte, del tutto ignari però che il loro passato, che porta il nome di Renatino, sta per riaffacciarsi nelle loro vite ed è più implacabile che mai.

I grandi classici

Da non perdere, inoltre, i grandi classici targati Eagle Pictures editi in versione 4K Ultra HD e Blu-ray. Tra le novità del mese, il kolossal fantascientifico “DUNE” del visionario David Lynch, tratto dal celebre romanzo di Herbert, disponibile dal 6 ottobre in un’imperdibile edizione 4K con una card da collezione. A partire dal 20 ottobre in arrivo Il settimo sigillo, uno dei capolavori di Ingmar Bergman edito grazie a Eagle Pictures per la prima volta in Blu-ray in un’imperdibile edizione COMBO (con il doppio disco DVD e Blu-ray).

Collana Green

Nel mese di ottobre, inoltre, arrivano per la collana GREEN targata Eagle Pictures le nuovissime uscite EVER GREEN BLU-RAY, edizioni plastic free contenenti film di grande successo in formato Blu-ray. Dal 6 ottobre sarà disponibile in queste inedite confezioni ecologiche e riciclabili un grande cult come Il grande freddo di Lawrence Kasdan, edito per la prima volta in Blu-Ray in Italia e incentrato sulla riunione dolce-amara di un gruppo di ex compagni di college al funerale di un amico. In arrivo anche due capolavori horror del Maestro del brivido Dario Argento: Tenebre, edito in formato DVD e per la prima volta in Blu-ray, e Phenomena, disponibile in DVD e per la prima volta in formato Blu-ray.

Eagle Pictures: le novità home video di ottobre 2021

Non ci resta quindi che aspettare ottobre per scoprire questi nuovi attesissimi contenuti!

