Eagle Pictures: le novità home video di Maggio 2021

Eagle Pictures ha reso disponibili le novità in home video di Maggio 2021. Da Mr Nobody a Sul più bello, passando per Il rito delle streghe e la quarta stagione di Rocco Schiavone, andiamo alla scoperta di tutto il catalogo

Il catalogo home video di Eagle Pictures si arricchisce di tante succose novità. Scopriamole tutte!

Tutte le novità Home Video di Eagle Pictures in arrivo a Maggio 2021

Mr Nobody | Novità home video Eagle Pictures di Maggio 2021

Si comincia il 5 Maggio con Mr Nobody, cult sci-fi di Jaco Van Dormael, disponibile per la prima volta in home video e anche in formato DVD e Blu-Ray.

Presentato in anteprima mondiale alla sessantaseiesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e vincitore del Premio Osella, Mr Nobody ha per protagonisti Jared Leto e Diane Kruger e si presenta come un’opera d’arte incredibilmente espressiva, nonché una potente e suggestiva riflessione sullo scorrere del tempo.

La trama si svolge nel 2029, anno in cui l’umanità è ormai diventata immortale. L’ultimo uomo destinato ad una morte naturale, e per questo star idolatrata di un reality show, è Nemo Nobody. Lo psicologo Feldgeim lo studia e lo analizza cercando di conoscere la storia della sua vita. Ma per Mr Nobody non esiste una sola vita: ha nove anni, è alla stazione ferroviaria di Chance e, in seguito al divorzio dei suoi genitori, si trova alle prese con la sua prima grande decisione: seguire la madre o il padre. Da qui si dipanano una serie di scelte o di eventi che determineranno l’esistenza del protagonista, che si troverà così a vivere tante vite in una. La domanda di fondo, per Mr Nobody e forse per ciascuno di noi, è sempre quella: come sarebbe stata la mia vita, se quella volta non fosse andata così? Esiste una scelta migliore di un’altra?

Rocco Schiavone | Novità home video Eagle Pictures di Maggio 2021

Ancora il 5 Maggio sarà disponibile la quarta stagione completa di Rocco Schiavone, acclamata fiction Rai per la regia di Simone Spada con protagonista Marco Giallini, edita in formato DVD con 4 dischi.

Tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini, la serie racconta le vicende di Rocco Schiavone, un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che viene trasferito nella città di Aosta, nel cuore delle Alpi.

Saccente, sarcastico nel senso più romanesco del termine, ruvido e cinico quanto basta ma dal cuore d’oro, Schiavone odia il suo lavoro, ma soprattutto odia Aosta. Affascinante, intrigante e carismatico, il protagonista è interpretato alla perfezione da Giallini.

Nella quarta stagione un furgone portavalori, contenente tre milioni di euro del Casinò di Saint-Vincent, sparisce nel nulla. La guardia giurata alla guida racconta che il collega l’ha costretto a caricare il furgone nel container di un camion e dopo l’ha stordito. Partono le indagini, ma qualcosa non convince il vicequestore Rocco Schiavone che intanto spera di riuscire a far luce anche sull’omicidio del ragionier Favre, al centro dell’ultimo episodio della scorsa stagione, i cui mandanti sono ancora ignoti. Nel frattempo a Roma gli scavi per portare alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi non portano a nulla e si viene a sapere che il corpo è stato misteriosamente rimosso. La matassa di fili che si intreccia intorno a Schiavone si fa sempre più intricata e pericolosa. Ma ogni cosa dovrà aspettare perché durante uno scontro a fuoco Schiavone resta gravemente ferito.

Nel cast, anche Ernesto D’Argenio, Valeria Solarino, Lorenza Indovina e Christian Ginepro.

Sul più bello | Novità home video Eagle Pictures di Maggio 2021

Il 12 maggio arriva su Eagle Pictures in formato home video, DVD e Blu-ray in un’edizione contenente due card esclusive autografate dai protagonisti Sul più bello, di Alice Filippi.

Un film emozionante, capace di veicolare messaggi importanti e profondi. Al centro di questa fiaba contemporanea una protagonista fuori dagli schemi: Marta (Ludovica Francesconi), una ragazza simpatica ma non proprio carina, che soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che possa esistere. A 19 anni sogna il grande amore, e che il ragazzo più bello le dichiari i propri sentimenti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia, e fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. A una festa, Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio): bello, sicuro di sé e irraggiungibile. In altre parole: la preda perfetta. I fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, ma stavolta le cose potrebbero andare in maniera diversa.

Sul più bello | Novità home video Eagle Pictures di Maggio 2021

Il 26 maggio arriva il film Blumhouse Il rito delle streghe, di Zoe Lister-Jones, sequel del cult horror Giovani streghe (The Craft in originale) del 1996, edito in formato DVD e Blu-ray.

Il primo titolo novità che Eagle Pictures distribuisce per Sony Pictures è un film che parla direttamente alla generazione Z per stile, tono, ironia e atmosfere. Zoe Lister-Jones si rifà a un film di culto degli anni ‘90 e ne realizza una versione figlia dei moderni teen drama e dell’era #MeToo: il risultato è un teen movie fantastico che parla alle generazioni di giovanissimi ed esplora una stagione magica dell’esistenza.

Al centro della vicenda un eclettico quartetto di aspiranti streghe adolescenti, che ottiene più di quello che si aspettava mentre inizia a darci dentro con i nuovi poteri appena scoperti.

Nel cast Cailee Spaeny, Zoey Luna, Gideon Adlon, Lovie Simone e Michelle Monaghan.