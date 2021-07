Eagle Pictures: le novità Home Video di agosto 2021

Eagle Pictures annuncia le novità home video in arrivo per il mese di agosto 2021. Un cinema privato direttamente a casa, fatto di puro intrattenimento. Ecco la lista completa

Anche per questo mese di agosto 2021, una lista completa delle novità home video targate Eagle Pictures. Tra commedie, humor e corse contro il tempo, un’estate all’insegna del puro intrattenimento.

Boss Level | Home Video Eagle Pictures agosto 2021

Come primo titolo presente, dal 5 agosto 2021 grazie a Eagles Pictures , il film Boss Level di di Joe Carnahan. disponibile all’acquisto digitale sulle piattaforme Chili, iTunes, Google, Youtube, Rakuten e Timvision. Un action fantascientifico con protagonisti Naomi Watts, Frank Grillo e Mel Gibson.

L’ex agente oy Pulver (Frank Grillo) è costretto a rivivere in continuazione in un loop temporale il giorno della sua morte. Tassello dopo tassello, scopre degli indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe risolvere il mistero dietro a questa condanna temporale. In una corsa contro il tempo, Roy deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), a capo del programma governativo con in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts) e minaccia la vita di suo figlio, mentre degli abili e spietati assassini gli danno la caccia impedendogli di scoprire la verità e salvare la sua famiglia.

Mia Moglie è un fantasma | Home Video Eagle Pictures agosto 2021

In contemporanea sempre il 5 agosto 2021, il film Mia moglie è un fantasma di Edward Hall, disponibile sempre per l’acquisto digitale sulle piattaforme Chili, iTunes, Google, Youtube, Prime video, Rakuten e Timvision. Con attori presenti nel cast Dan Stevens (noto volto nella serie tv Downton Abbey); il premio Oscar© Judi Dench e Isla Fisher ( divenuta famosa soprattutto come volto protagonista in I Love Shopping).

Ispirato al celebre commedia Spiritello allegro dell’inglese Noël Coward, la vicenda di uno scrittore di romanzi gialli con un blocco artistico che gli impedisce di terminare la sua prima sceneggiatura. Riluttante all’idea, decid i rivolgersi comunque Madame Arcati. Pressato dalla moglie affinché finisca presto il suo lavoro e trasferirsi così a Hollywood, lo scrittore ottiene molto di più di quanto aveva chiesto: la medium, infatti, evoca il fantasma della sua prima moglie che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione per stare insieme al marito.

Willy’s Wonderland | Home Video Eagle Pictures agosto 2021

Come ultimo nella lista, il 12 agosto 2021 sempre targato Eagle Pictures, il film Willy’s Wonderland di Kevin Lewis, disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Chili, iTunes, Google, Youtube, Prime video, Rakuten e Timvision. Una fantasiosa commedia a tinte horror con protagonista la star Nicolas Cage, qui alle prese con dei pupazzi assassini. I demoniaci animali robotici trasformeranno l’esistenza di Janitor in una lotta alla sopravvivenza, nella quale resterà vita soltanto uno di loro. Chi avrà la meglio, l’uomo o i pupazzi?

Per saperne di più sul mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.