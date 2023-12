È stato annunciato l’anime di Dandadan con un trailer

Ecco il trailer dell’anime Dandadan, serie di prossima produzione che dovrebbe uscire nel 2024 su una piattaforma ancora ignota

Una delle serie manga più popolari del momento avrà presto una trasposizione animata. Si tratta di Dandadan, il manga di Yukinobu Tatsu, che diventerà un anime curato da Science Saru. L’uscita è prevista per il 2024, ma il primo trailer lascia decisamente ben sperare.

Fūga Yamashiro (assistente alla regia di Tatami Time Machine Blues) dirigerà l’anime presso Science SARU, e Hiroshi Seko (Attack on Titan The Final Season, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Mob Psycho 100) supervisionerà e scriverà le sceneggiature della serie. Il compositore Kensuke Ushio (Chainsaw Man, Liz and the Blue Bird) si occuperà invece della colonna sonora. Naoyuki Onda (Mobile Suit Gundam Hathaway, Berserk: The Golden Age Arc) disegnerà i personaggi, mentre Yoshimichi Kameda (Mob Psycho 100) disegnerà gli alieni e le entità soprannaturali.

L’evento Dandadan al Jump Festa 2024 fornirà ulteriori notizie sull’anime, incluso il cast, il 16 dicembre.

Il trailer della serie animata Dandadan, in uscita nel 2024

Dandadan è una serie che mescola fantascienza, horror e romanticismo, raccontando le avventure di due studenti delle superiori che si interessano a fenomeni paranormali. Momo Ayase crede negli spiriti, ma non negli alieni. Il suo amico, che lei chiama Okarun, è invece un appassionato di UFO, ma non crede ai fantasmi. I due decidono di mettere alla prova le loro convinzioni, visitando luoghi infestati o avvistamenti di dischi volanti. Quello che scopriranno sarà una realtà piena di alieni e spiriti molto particolari, e anche di un’inaspettata attrazione reciproca.

Il trailer dell’anime ci mostra il caratteristico stile grafico di Dandadan, fedelmente riprodotto dal team di Science Saru. I colori vivaci e i disegni dettagliati rendono giustizia al lavoro originale di Tatsu. Il trailer ci presenta anche i protagonisti e alcuni dei personaggi secondari che incontreranno nel loro viaggio. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo trailer e se siete appassionati di anime non perdete la nostra rubrica Anime Breakfast!

