Dune – Parte 2 e non solo: l’estate cinematografica italiana

Dune – Parte 2 ha scelto il Bel Paese per svolgere alcune riprese in Veneto nelle prossime settimane: vediamo quali film avranno scene dall’estate italiana

Dune – Parte 2 è un film molto atteso nel 2023 che ci fa intuire come moltissime produzioni cinematografiche internazionali (vedi Mission: Impossible, Star Wars, Angeli e Demoni) scelgano sistematicamente i meravigliosi paesaggi messi a disposizione dall’Italia.

Il primo titolo che mostrerà alcune tra lw bellezze italiane è il già citato Dune – Parte 2, a Treviso; invece tra Roma, Fregene e Trieste ci farà visita Charlize Theron con le riprese dell’attesissimo sequel The Old Guard 2. Tra Puglia, Basilicata e Roma invece si svolgeranno, sotto la regia di Angelina Jolie, le riprese di Without Blood, film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Sempre nella città eterna sono iniziate le riprese de La Storia, miniserie targata Rai di 8 puntate tratte dal capolavoro omonimo di Elsa Morante.

The Old Guard 2 e non solo: ecco le riprese che si svolgeranno in Italia

Il tour italiano prosegue a Parma con Marco Bellocchio (incensato a Cannes per il suo Esterno Notte) con il suo ultimo lavoro dal titolo La Conversione, basato sulla storia vera di Edgardo Mortara; a Sanremo potreste imbattervi in Daniel Bruhl e Riccardo Scamarcio alle prese con 2Win, ispirato al Mondiale di Rally del 1983; a Bellagio, sotto la cornice del lago di Como, Aldo, Giovanni e Giacomo sono al lavoro sulla loro ultima fatica cinematografica, Il più bel giorno della nostra Vita.

L’estate si presenta allettante e di certo non ci annoieremo: molte produzioni interessanti si alterneranno sul nostro territorio, cosa ci riserverà ancora questo 2022? Nel frattempo, tornando al film campione d’incassi di Denis Villeneuve, sappiamo che Dune – Parte 2 debutterà il 17 novembre 2023. Nel cast di Dune – Parte 2 rivedremo il cast originale con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgård, Dave Bautista e Josh Brolin insieme ad alcune new entry come Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler e Léa Seydoux nei panni di Lady Margot.

Quello che sappiamo questo secondo capitolo cinematografico è che proseguirà il racconto della prima pellicola, ma e il regista Denis Villeneuve e l’autore Jon Spaihts hanno lanciato l’amo per il terzo film di Dune:

Si spera, ci sarà un altro film dopo. Il Messia di Dune, il secondo romanzo di Herbert in questo universo, avrebbe perfettamente senso come terzo film perché completa l’arco narrativo di Paul Atreides. Voglio fare la seconda parte il più velocemente possibile, poi aspetterò qualche anno, finché Timothée Chalamet non invecchierà un po’, per fare l’ultima film.

