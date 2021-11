Dune: i costumisti spiegano com’è stata realizzata la divisa stillsuit

D une è un film tratto dal romanzo scritto di Frank Herbert, comprendente il genere, fantasy, avventura e drammatico. Con Dune 2 (Remake) i costumisti spiegano com’è stata creata la difficile tuta stillsuit

Finalmente è stata annunciata l’uscita del film Dune 2. (In arrivo il 2022). I fan dei libri non aspettavano altro, incuriositi ed emozionati da come Denis Villeneuve, il regista della saga, potrebbe aver proseguito con il secondo capitolo, dato il promettente inizio del primo.

Di fatti il primo capitolo dell’epica saga ha messo in buona luce le qualità di Villeneuve, nello specifico quelle a livello, visivo, e quelle a livello ottico. Ad aiutare nel grande lavoro, sono stati il production design ed i costumisti.

Dune 2: trama, cast e i racconti più dettagliati

Come già tutti voi sapete, la trama del film è ambientata nel 10.191, e il manufatto che tutti hanno trovato il più interessante di tutti è stata la Stillsuit ad alta efficienza, una tuta che i personaggi umani, devono indossare per sopravvivere all’aperto sul pianeta desertico di Arrakis.

I costumisti Jacqueline West e Bob Morgan hanno recentemente raccontato in un breve video come hanno affrontato la creazione di questa incredibile tuta, e la grande sfida affrontata nel portare la visione di Frank Herbert, che nel romanzo la descrive come un “micro-sandwich“.

Nel film, abbiamo visto che la tuta Stillsuit funge come sistema di filtraggio e di riciclaggio dell’acqua. I movimenti del corpo conferendole il potere, di fatti nel film stesso, Liet-Kynes dice:

La tuta non perderà più di un ditale d’acqua

La creazione della Stillsuit è stata pensata proprio in base a queste funzionalità, con tasche posizionate sulle braccia e sulle gambe per raccogliere l’acqua. Jacqueline West e Bob Morgan nel video parlano anche del processo di progettazione e di costruzione degli abiti, mostrandone gli schizzi. Ogni vestito indossato è stato infatti realizzato con oltre 100 modelli unici.

West e Morgan, i costumisti, spiegano che ogni abito ha richiesto circa due settimane per essere creato accuratamente su misura per tutti. E’ che dopo lo stampaggio sono stati completati.

Spiegano anche la scelta dei colori e il loro andamento, ad esempio, il grigio-marrone degli abiti e il sabbia dei foulard, sono stati ispirati alle rocce e al paesaggio del deserto giordano, dove è stato girato gran parte del film.

A completare la grande opera però, è stato il vederlo indossare agli attori, del film, come ad esempio sulla celebre star Zendaya, (già conosciuta per il suo ruolo in Spiderman, e per i bambini in Shake it up, su Disney Channel), e da Timothée Chalamet.

Con anche il grandissimo Jason Momoa (conosciuto come Aquaman, e Khal Drogo (nel trono di spade) e poi ancora Stellan Skargard (visto già in Mamma mia, pirati dei caraibi, Thor, Cenerentola ecc).

E voi cosa ne pensate? Quale vi è piaciuto di più? Il primo Dune o il remake? Fatecelo sapere nei commenti

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.