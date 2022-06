Dragon Age: Absolution da Dicembre disponibile su Netflix

Netflix e BioWare annunciano una nuove serie animata, a dicembre debutterà sulla piattaforma Dragon Age: Absolution

È stata scelta proprio la Geeked Week 2022 per fare il grande annuncio. A dicembre su Netflix debutterà Dragon Age: Absolution. Nuova serie animata Netflix tratta da una saga videoludica.

Mairghread Scott sarà showrunner della serie , mentre alla produzione vedremo Red Dog Culture House.

Il videogioco

La serie nasce da una collaborazione fra la piattaforma streaming e la casa di produzione del videogioco Dragon Age.

Si tratta di una serie videoludica fantasy che, dal suo debutto nel 2009, ha portato i suoi giocatori nel fantastico mondo di Thedas con storie ricche, personaggi indimenticabili e fantastici quanto mortali luoghi da scoprire.

A breve uscirà l’ultimo gioco di Dragon Age, intitolato Dreadwolf, incentrato su un singolo giocatore che continua a basarsi su questa incredibile avventura.

La serie

La serie è creata in collaborazione con BioWare, che sono i pluripremiati creatori del videogioco.

Il titolo sarà Dragon Age: Absolution, sarà ambientato a Tevinter e presenta un insieme di nuovi e incredibili personaggi ispirati alla storia di Dragon Age. Per cui siamo pronti ad incontrare elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e tanti altri ancora.

È stato già rilasciato anche un teaser e un poster della serie, per vedere il teaser, fare click qui.

Riflessioni finali

Quindi anche il fantastico mondo di Dragon Age ha tentato il salto e ha portato il suo mondo in un nuovo media (quello che va per la maggiore di questi tempi) diventando una serie tv su una delle piattaforme streaming più seguite di sempre.

Bisogna solo sperare che gli amanti del gioco non rimangano delusi. L’unico modo per scoprirlo è attendere qualche mese per il lancio della serie.

