Downton Abbey II: una nuova era

D ownton Abbey II: una nuova era, in uscita dal 30 giugno in Digital Download e dal 14 luglio in Dvd e Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment

La serie tv più famosa negli ultimi anni, è stata acclamata dalla critica, che l’ha descritta come:

divertente e che scalda il cuore in egual misura

L’edizione home video arriva giusta per trascorrere una serata estiva di cinema all’insegna del divertimento, insieme a tutti gli incredibili contenuti speciali esclusivi per poter omaggiare il grande pubblico dell’occasione di conoscere meglio i loro personaggi preferiti.

Dietro le quinte: Downton Abbey

Il film oltre ad essere disponibile in Blu-ray, si potrà trovare anche in un’edizione speciale da collezione in Dvd contenente i due film di Downton Abbey e due libretti fotografici dei film.

Il ritorno di Downton Abbey nelle sale è stato tanto atteso dal pubblico, quanto anche dagli attori stessi. Il cast è stato entusiasta di tornare al castello e i realizzare il nuovo film di nuovo tutti insieme.

Cast esemplare: Downton Abbey

Nel magnifico e mitico cast della serie Downton Abbey troviamo: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith (nonché nota anche come la McGranitt, professoressa della saga di Harry Potter) Imelda Staunton, (anch’essa facente parte del cast di Harry Potter, e interpretante una delle fatine madrine di Aurora, nel film capolavoro Disney, la bella addormentata nel bosco), e Penelope Wilton.

E ancora: Laura Carmichael, Raquel Cassidy, Michael Fox, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Sophie McShera, Tuppence Middelton, e per finire Lesley Nichol

Serie, animazione e trama della storia: Downton Abbey

La serie, ha principalmente come protagonista una famiglia chiamata Crawley accompagnata dai loro domestici dove ognuno di loro, belli e brutti, poveri e ricchi, daranno al pubblico la propria storia, i propri pettegolezzi e le proprie avventure.

E qui che l’intero cast, si impegnerà a ricevere una troupe cinematografica stellata in visita al sinuoso castello per girare un film muto, mentre altri componenti della famiglia partono per una grande avventura nel Sud della Francia, dove scoprono un mistero sul passato della Contessa Dowager.

Contenuti extra della serie: Downton Abbey

La sceneggiatura è stata scritta da Julian Fellowes, che con Downton Abbey II: una nuova era, Fellowes ci farà trovare nuovi ed interessanti personaggi, sviluppando nuove storie ad ognuno di loro, con un susseguirsi di emozioni, stati d’animo, e di sentimenti che faranno ridere, e piangere nello stesso momento.

Questa nuova produzione di Downton Abbey II: una nuova era, richiede moltissima preparazione, con molte persone incredibili pronte a dare anima e corpo nella realizzazione del film, nel film.

Migliaia di ricerche di informazioni, e dettagli presi in considerazione dal più minuscolo al più abissale. Il passare dalla scenografia al set con le auto, alla grande varietà di attrezzi di scena ed equipaggiamenti utilizzati in linea con il periodo storico del film.

E voi? siete curiosi di vedere quello che succederà? Noi si, ma fateci sapere le vostre opinioni nei commenti, il vostro parere è importante per noi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.