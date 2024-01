Dorohedoro: annunciata la seconda stagione della serie anime

Annunciata la seconda stagione della serie anime Dorohedoro, trasposizione del manga di Q Hayashida. Approdato sulla piattaforma Netflix nel 2020 con 12 episodi; scopriamo insieme tutti i dettagli della prossima stagione

Grande annuncio per tutti gli appassionati di Dorohedoro. Secondo le ultime indiscrezioni giunte, la serie anime è stata confermata per una seconda ricca stagione. Scritto e disegnato da Q Hayashida, distribuito da Netflix nel 2020 con ben 12 episodi; oltre all’annuncio è stato rilasciato anche una nuova immagine chiave della serie con i protagonisti Cayman e Nikaido in cammino verso la porta principale del ristorante Hungry Bug.

Un viaggio caotico, sanguinoso e mostruosamente glorioso sotto la regia di Yuichiro hayashi. Ecco di seguito il frame ufficiale della seconda stagione.

Dorohedoro: il mondo diabolico di Cayman nella città di Hole

Edito in Italia da Panini Comics che ha completato l’opera in 23 volumi nel 2019; il manga ufficiale ha visto il suo debutto nel lontano 1999 sulla rivista Monthly Ikk.

Ecco la sinossi ufficiale di Dorohedoro:

Cayman è un uomo dalla testa di alligatore, ridotto in questo stato da dei misteriosi stregoni provenienti da un’altra dimensione, a cui solo loro hanno accesso. Essi girano per la città di Hole lasciandosi dietro morti e deformati, praticando la loro magia nera sulla gente, ma Cayman, immune alle loro arti e supportato dalla lottatrice e cuoca Nikaido, dà loro la caccia, consapevole che l’unico modo per tornare normale è trovare lo stregone che l’ha trasformato

Al momento non sono stati rivelati altri dettagli in merito alla seconda stagione dell’anime. Nell’attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sulla prossima stagione di Dorohedoro; continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nessuna news nel mondo del cinema e delle serie tv!

