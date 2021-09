Don’t worry darling: prime immagini del film

Don’t worry darling: le primissime immagini del film con protagonisti Florence Pugh ed Harry Styles, per la regia di Olivia Wilde

Sono arrivate le prime immagini del thriller Don’t worry darling, nuovo film di cui firma la regia la straordinaria Olivia Wilde (che parteciperà al progetto anche come attrice). I protagonisti, i ben noti Florence Pugh ed Harry Styles, stanno già facendo parlare di ottime performances e noi non vediamo l’ora di poterli ammirare al cinema. La data di uscita del film è prevista per il 23 settembre 2022.

Sappiamo che Don’t worry darling è la seconda regia di Olivia Wilde (la prima è La rivincita delle sfigate) e l’attrice/regista sta già lavorando alla sua terza pellicola, il biopic Perfect, dedicato alla ginnasta Kerri Strug, che avrà il volto di Thomasin Mckenzie.

Olivia Wilde è anche interprete di Don’t worry Darling, insieme a Gemma Chan, Kiki Layne, Nick Kroll, Dita Von Teese, Timothy Simons, Ari’el Stachel e Kate Berlant.

La trama di Don’t worry darling

La vicenda è ambientata negli anni ’50 e segue una coppia che conduce una vita idilliaca all’interno di una comunità utopica in California. La moglie, interpretata da una meravigliosa Florence Pugh, è una casalinga che comincia però a sospettare del passato del coniuge, convinta che nasconda dei terribili segreti.

Il film

Nel teaser trailer del film Don’t worry darling vediamo Florence Pugh con il tipico look anni ’50 che sorride felice e poi che bacia appassionatamente il marito, interpretato da Harry Styles.

Non vediamo l’ora di poter ammirare questa pellicola, un thriller con attori famosissimi e una regia promettente, che uscirà nelle sale cinematografiche, ricordiamo ancora una volta, il 23 settembre 2022.

Nell’attesa, daremo tutte le news e le informazioni di dominio pubblico, seguendo il percorso di Don’t worry darling dalla stesura della sceneggiatura all’uscita nei cinema.

Infine, non ci resta che attendere fino all’anno prossimo, augurandoci di poter avere una buona visione di questo straordinario, attesissimo film.

