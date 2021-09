Don’t Look Up, ecco il primo trailer del film con Leonardo DiCaprio

Ecco il primo trailer ufficiale di Don’t Look Up, la commedia prodotta da Netflix con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Pieno di stelle. Ecco la prima cosa che si può evincere dal trailer di Don’t Look Up diffuso nella giornata di mercoledì. Partendo dai suoi due attori protagonisti, quel Leonardo DiCaprio e quella Jennifer Lawrence entrambi vincitori di Oscar e famosissimi, oltre che bravissimi. Passiamo poi agli ‘altri’: Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Chris Evans, Ariana Grande e non siamo neanche a metà. Ah e alla regia e alla sceneggiatura c’è Adam McKay, che ha diretto tra gli altri La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra. Se ancora non siete convinti che questo film sia uno dei migliori dei prossimi mesi del 2021, beh, continuate a leggere!

La trama | Don’t Look Up

Il film racconta la storia di due astronomi sgangherati (DiCaprio e Lawrence), che scoprono l’esistenza di un meteorite diretto verso il pianeta Terra. Decidono così di intervenire, iniziando un tour mediatico per avvertire tutte le autorità mondiali del disastro imminente. Come può essere una commedia, vi starete chiedendo. Come è potuta essere una commedia un film come La grande scommessa, che parlava della crisi economica del 2008? Non lo era fino in fondo, ecco come. Se metti un progetto nelle mani di McKay, sai che puoi aspettarti grandi risate (vedi Anchorman, uno dei suoi primi successi), accompagnate magari da un grande dramma (Vice, il suo ultimo film, aveva entrambe queste caratteristiche). Quello che speriamo di vedere in questo Don’t Look Up, sono entrambe le cose.

Se ancora non vi abbiamo convinto a guardare questo film, eccovi il teaser trailer.

Don’t Look Up è un film prodotto da Netflix, in uscita in sale selezionate a partire dal 10 dicembre e in streaming sulla piattaforma a partire dal 24 dello stesso mese.

La curiosità e alle stelle per un titolo del genere, che vede un cast spettacolare, guidato da due dei miglior attori degli ultimi anni, in ruoli inediti, soprattutto per Leonardo DiCaprio. Voi cosa ne pensate di questo Don’t Look Up? Quale membro del cast non vedete l’ora di vedere in azione? Fateci sapere la vostra!

